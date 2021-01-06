MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAbdullah Avcı: "Ne puana, ne sıralamaya bakıyoruz"
GeriFutbol Abdullah Avcı: "Ne puana, ne sıralamaya bakıyoruz"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 06.01.2021 - 18:26 | Son Güncelleme:

Abdullah Avcı: "Ne puana, ne sıralamaya bakıyoruz"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Abone Olgoogle-news

Süper Lig'in 17. haftasında Göztepe'yi mağlup eden Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı karşılaşmayı değerlendirdi.

Her maçta üzerine koyarak gitmeye çalıştıklarını belirten Avcı, "Her seferinde bir tık üzerine koyarak gidiyoruz. Ne puana, ne sıralamaya bakıyoruz. Bir sonraki haftaya nasıl hazırlanırız, ona bakıyorum ben. Burası bir aile. İnişler çıkışlar olacaktır ancak gelişiyoruz ve bu durum beni memnun ediyor. Kazanacaklarına inanıyordum. Onlara 4 gün izin verdim" diye konuştu.

Abdullah Avcı: Ne puana, ne sıralamaya bakıyoruz

Sanal Oyunlar SADECE Misli.com'da! Oyun türünü seç, tahmini yap, tutarı belirle ve hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle