Abdullah Avcı: "Ne puana, ne sıralamaya bakıyoruz"

Her maçta üzerine koyarak gitmeye çalıştıklarını belirten Avcı, "Her seferinde bir tık üzerine koyarak gidiyoruz. Ne puana, ne sıralamaya bakıyoruz. Bir sonraki haftaya nasıl hazırlanırız, ona bakıyorum ben. Burası bir aile. İnişler çıkışlar olacaktır ancak gelişiyoruz ve bu durum beni memnun ediyor. Kazanacaklarına inanıyordum. Onlara 4 gün izin verdim" diye konuştu.

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