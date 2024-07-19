×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Abdullah Avcı, Mehmet Ali Yılmaz Futbol Turnuvası'nda geleceğin yıldızlarıyla bir araya geldi

Güncelleme Tarihi:

#Trabzonspor#Abdullah Avcı#Mehmet Ali Yılmaz Futbol Turnuvası
Abdullah Avcı, Mehmet Ali Yılmaz Futbol Turnuvasında geleceğin yıldızlarıyla bir araya geldi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2024 12:38

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Trabzonspor Futbol Okulları Mehmet Ali Yılmaz Futbol Turnuvası'nda tamamlanan ikinci etapta yer alan takımlara verilecek olan katılım sertifikası törenine katıldı.

Haberin Devamı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, törende oyuncuların yoğun ilgisiyle karşılaşırken, ortaya güzel görüntüler çıktı. Tecrübeli çalıştırıcı, geleceğin yıldızlarına madalyalarını kendisi takdim ederken, fotoğraf da çektirdi.

Abdullah Avcı, Mehmet Ali Yılmaz Futbol Turnuvasında geleceğin yıldızlarıyla bir araya geldi

Törende geleceğin futbol yıldızlarına karşı konuşan Avcı, "Küçükken birileri bizi görsün de yoldan geçen birisi bizi beğensin ve biz bir kulübün altyapısına gidelim diye sokak arasında kendi aramızda bu mücadeleyi yapıyorduk. Bugün bulunduğunuz yer çok büyük bir kulüp, Trabzonspor Kulübü. Özellikle Türkiye'nin her tarafında bu olanakları ve eğitim almış hocalarla beraber sizleri Trabzonspor'a veya Türk futboluna kazandırmak için uğraşıyorlar. Burada sizlerle beraber olmak ve bu heyecanı görmek çok güzel. Herkesi tebrik ediyorum, kendinize eğitimiz ile ilgili yatırım yapmaya devam edin. Hayatınızı organize edin ki hem eğitimi hem futbolu bir arada götürebilesiniz" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trabzonspor#Abdullah Avcı#Mehmet Ali Yılmaz Futbol Turnuvası

BAKMADAN GEÇME!