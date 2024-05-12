Abdullah Avcı: "Ligde üçüncülük ve kupada şampiyonluk hedefimiz var..."

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Sözlerine anneler gününü kutlayarak başlayan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kendileri için artık geride 3 maç kaldığını belirterek, "Lig'de üçüncülük hedefini ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak sezonu tamamlamak istiyoruz. Her zaman söylüyorum taraftarımız bizi yalnız bırakmasın. MKE Ankaragücü maçıyla birlikte cezaları sona erecek ve önümüzdeki sezon onlara çok ihtiyacımız var. 12 adam olarak hep yanımızda olsunlar. Böyle oyunların konsantrasyonu çok zor oluyor. Çalıştığımız noktalardan golleri bulduk bu bizim için sevindirici. Skordan dolayı oyundan kopmaların olduğu süreçlerde yaşadık. Skoru bulduktan sonra sakatlık ihtimaline karşı değişiklikler yaptık. Oyunu değil oyuncuları değiştirdik. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum "dedi

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Gelecek sezonla ilgili olarak ise Avcı, "Oyuncularla bire bir iletişimlerim devam ediyor. Transfer süreçleri çok çabuk sonuçlanan süreçler değil. Hem mevcut oyuncular için hem transfer yapılması istenen oyuncular için. Oyuncularım karakterli insanlar hem kiralık olanları var hem de kadromuzda olanları var. Hep birlikte hedefimiz var. Ligde üçüncülük ve kupa hedefimiz var. Oyuncularım bunun içinde olmayı çok istiyorlar. Bir problem yaşamıyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. Gelecekle ilgili planlarımızı ben bire bir oyuncularla konuşup anlatıyorum. Sonraki süreci ise başkanımız ve yönetim kurulumuz yürütüyor. 23 Mayıs'a kadar oynayacağımız müsabakalardan sonra bu süreci daha hızlandıracağız" ifadelerini kullandı.

Osman Zeki Korkmaz: "Tekrar geri dönmek için skor üretmeye odaklanacağız"

İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz ise, şampiyonluk yarışından Trabzonspor'un kopmalar yaşadığını belirterek, "Trabzonspor bu oyun organizasyonu ve teknik direktörü ile şampiyonluk yarışı içinde olabilecek bir takımdı. Puantajda geri kalmalarının nedeni kopmalar yaşamaları oldu. Bunu oyun motivasyonumuzu korumamız gerektiği için anlattım. Savunmadaki davranışlarımız belirleyici olacaktı. Onuachu'ya hafta boyunca blok yapmıştık. Bunu ilk kornerde unuttuk ve golü yedik. Karşınızdaki oyuncular üst düzey oyuncular. Uyarılarımıza takım cevap verdi ama golü yemiştik. Kaymayan ayakkabıyı da bulmamız gerekiyor. Çünkü sonucu da ağır oluyor. Trabzonspor 2-0 yakaladıktan sonra maç çok farklı noktaya gidebilirdi. Tepki verdik. Bu güzeldi" ifadelerini kullandı.

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Bu seviyede oynamayı hedefleyen bir teknik adam olarak nasıl oynamaları gerektiği noktasında deniyim elde ettiklerini belirterek, "Artık skor üretmek istiyoruz. Çünkü önümüzdeki sene sonuç üretmek için sahada olacağız. Geri dönebilmek için skor üretme davranışına odaklanacağız" diye konuştu.