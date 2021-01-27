Abdullah Avcı kulüp kariyerinin ilk kupasını kazandı!

Bordo-mavili takım pandemi tedbirlerine uygun düzenlenen törenle kupasını aldı.

TFF Süper Kupa organizasyonunun 14'üncüsüne İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı ev sahipliği yaptı.

Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor, Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir'i Djaniny ve Ekuban'ın golleriyle 2-1 mağlup etti. Medipol Başakşehir'in tek golü ise Demba Ba'nın penaltı vuruşuyla geldi.

Turuncu-lacivertli ekipte takım kaptanı Alexandru Epureanu, 73. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.



- Abdulkadir Parmak sakatlandı



Trabzonspor'da sakatlanan Abdulkadir Parmak 45 2. dakikada oyundan çıktı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, sakatlanan Abdulkadir'in yerine Lewis Baker'i sahaya sürdü.



- Saha kenarı karıştı



Trabzonspor'un ikinci golünden sonra saha kenarı karıştı. Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ve Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Egemen Korkmaz arasında başlayan gerginlik sonrasında iki yedek kulübesi birbirine girdi.

Yaklaşık 5 dakika süren gerginliğin ardından Egemen Korkmaz ve Medipol Başakşehir İdari Direktörü Murat Yaman kırmızı kart görerek saha dışına gönderildi.



- Kupayı Nihat Özdemir verdi



Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından kupa ve madalya seremonisi pandemi tedbirlerine uygun yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Süper Kupa'yı Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır'a verdi. Kupayı Uğurcan Çakır ve Abdulkadir Parmak birlikte havaya kaldırdı.

Özdemir, iki takım oyuncularına madalyalarını da takdim etti.

Süper Kupa'yı 2. kez kazanan Trabzonspor'da oyuncular, seremonide büyük sevinç yaşadı.

Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Abdullah Avcı'yı havaya atarak büyük coşku yaşadılar.

Kupa töreninde sakatlığı nedeniyle ameliyat edilen Abdülkadir Ömür de koltuk değnekleriyle yer aldı.

Trabzonsporlu futbolcu ve teknik heyet, ikincilik madalyası için sahaya gelen Medipol Başakşehir ekibini alkışladı.



- Maçın adamı Ekuban



TFF Süper Kupa'nın en değerli oyuncusu bordo-mavili takıma galibiyeti getiren golü atan Trabzonsporlu Caleb Ekuban seçildi.

Ekuban'a plaketini TFF Başkanı Nihat Özdemir verdi.



- Abdullah Avcı ilk kupasını kazandı



Bordo-mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı kulüp antrenörü olarak kariyerindeki ilk kupayı kazandı.

Avcı, kariyerindeki ilk kupayı 10 yıl çalıştırdığı Medipol Başakşehir'e karşı Süper Kupa'da kazanma sevincini yaşadı.



- Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ikinci kez Süper Kupa'yı kazandı



Süper Kupa'da ikinci kez mücadele eden Trabzonspor ikide iki yaptı.

Bordo-mavili takım, 2010 yılında yine Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Süper Kupa maçında Bursaspor ile karşı karşıya gelmişti. Trabzonspor, müsabakayı 3-0 kazanarak kupayı müzesine götürmüştü.

Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynadığı ikinci Süper Kupa maçını da kazandı.