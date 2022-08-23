Abdullah Avcı Kopenhag maçı öncesi konuştu: 'Hamsik yok, Bakasetas...'

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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kopenhag ile 2-1'in rövanşında karşılaşacakları maç öncesinde açıklamalar yaptı.



Abdullah Avcı, rövanş maçı öncesi yaptığı değerlendirmede, “Yarın topa daha fazla sahip olan, oyunu domine eden, oyun kontrolünü kaybetmeyen bir takım olmak istiyoruz. Geçen haftaki formasyondan farklı bir şey düşünmüyorum. Onun içinde ufak tefek detaylar olacak tabii. Muhteşem Trabzonspor taraftarının hem hücumda hem savunmada bizlere vereceği destekle beraber umarım gruplara kalacağız. Yeni bir hikaye yazmak için, yarın akşam çok güzel bir fırsat var. Bu kulüp ve bu şehir bunu sonuna kadar hak ediyor. Oyunda süre çok uzun, lütfen taraftarlarımız da bu süreye dikkat etsinler. Umarım Trabzonspor ve şehir için tarihi günlerden biri olacak. Bunun karşılığını alarak Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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"HAMSIK YOK, BAKASETAS ZOR"



Sakatlıklarla ilgili bilgiler veren Avcı, "Marek Hamsik, yarın bizimle olmayacak. Bakasetas'ın durumuna bu akşam bakacağız ama zor gibi gözüküyor. Bir aksilik olmazsa Enis Bardhi ve Marc Bartra yarın sahada olacak." şeklinde konuştu.

"ANTALYASPOR MAÇI ETKİLEMEZ"

Ligdeki Antalyaspor maçının bu karşılaşmaya olumsuz etkilerinin olup olmayacağı şeklinde bir soruyu da yanıtlayan Avcı, "Yediğimiz gollerde konsantrasyon eksikliğimiz olduğunu düşünmüyorum. Antalyaspor maçında 1.5 pozisyonda 5 gol yedik. Top bir yerlerine çarptı önlerinde düştü." dedi.