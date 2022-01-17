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Abdullah Avcı kariyerinin zirvesinde

#Trabzonspor#Abdullah Avcı#Süper Lig
Abdullah Avcı kariyerinin zirvesinde

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, teknik adamlık kariyerinin en iyi sezonunu yaşıyor. Deneyimli teknik adam, 21'nci haftalar itibarıyla elde ettiği 2.38 puan ortalamasıyla kulüp düzeyinde en iyi performansı yakaladı.

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10 Kasım 2020'de Trabzonspor'un başına geçen Teknik Direktör Abdullah Avcı, 432 günlük görev süresi boyuncu bordo-mavili takımın başında önemli işlere imza attı. Karadeniz ekibinin başında söz konusu sürede, teknik direktörlük kariyerinin en önemli çıkışına imza atan Avcı, TFF Süper Kupa Finali'nde Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek, kulüp düzeyindeki 16 yıllık teknik adamlık kariyerinde ilk kupasını kaldırırken, bu sezon da şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmanın heyecanını yaşıyor.

Medipol Başakşehir'de 2018-19 sezonu ön plana çıkıyor
Abdullah Avcı, 2018-19 sezonunda Başakşehir'in başında çıktığı 21 maçta 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etmişti. Attığı 32 gole karşılık ise kalesinde 11 gol görmüştü. Söz konusu haftalar itibarı ile 45 puan toplayarak ilk sırada yer alan Avcı'nın takımı sezonu ise 67 puanla tamamlayarak, Galatasaray'ın arkasında ikinci sırada bitirmişti.

Bu sezon tüm istatistiklerini geride bıraktı
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 2021-22 sezonunda ise bordo-mavili takımın başında 21. haftalar itibarıyla tüm kariyerindeki istatistiklerini geride bıraktı. Deneyimli teknik adam, Karadeniz ekibinin başında bu sezon Spor Toto Süper Lig'de çıktığı 21 maçta 15 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Attığı 38 gole karşılık ise kalesinde 15 gol gördü. 50 puan toplayarak zirvede yer aldı. 2.38'lık puan ortalaması ise ulaştığı en yüksek ortalama oldu.

Son 25 sezonun en iyi puanına ulaştı
Trabzonspor, 21. haftalar itibarıyla da son 25 sezonun en yüksek puanına ulaştı. Bordo-mavililer 1995-96 sezonunda oynadığı 21 maçta 17 galibiyet, 3 beraber ve 1 mağlubiyet alarak 54 puan toplamıştı. Karadeniz ekibi bu sezon ise 15 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 50 puan topladı.

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#Trabzonspor#Abdullah Avcı#Süper Lig

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