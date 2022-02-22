Abdullah Avcı, kariyerinin en parlak dönemini yaşıyor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
BM Güvenlik Konseyi toplandı Rusya düellosuBM Güvenlik Konseyi toplandı! Rusya düellosu#BM Güvenlik Konseyi
Altında Rusya yükselişi Putin dengeleri bozduAltında Rusya yükselişi! Putin dengeleri bozdu#Altın
Putinin Ukrayna kararı dünyada ilk manşetPutin'in Ukrayna kararı dünyada ilk manşet!#RUSYA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusyanın kararı kabul edilemezCumhurbaşkanı Erdoğan: 'Rusya'nın kararı kabul edilemez'#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Putinden Rus ordusuna tarihi emirPutin'den Rus ordusuna tarihi emir#Rusya
Son dakika... MHP Genel Başkanı Bahçeliden önemli açıklamalarSon dakika... MHP Genel Başkanı Bahçeli'den önemli açıklamalar#Bahçeli
Suriyelilere seyreltme planıSuriyelilere seyreltme planı#Suriyeliler
Rusya-Ukrayna krizi futbolu da vurabilir UEFAdan Şampiyonlar Ligi finali için karar...Rusya-Ukrayna krizi futbolu da vurabilir! UEFA'dan Şampiyonlar Ligi finali için karar...#Rusya-Ukrayna
Sosyal medya dolandırıcılarından yeni yöntem Bunu yaparsanız: YandınızSosyal medya dolandırıcılarından yeni yöntem! Bunu yaparsanız: Yandınız#İstanbul
Anne adım adım iz sürdü, kızıymış gibi yazıştı Tacizciyi görünce şok olduAnne adım adım iz sürdü, kızıymış gibi yazıştı! Tacizciyi görünce şok oldu#İzmir
Sevgilisi intihar dedi Elifin parmak izi bulunamadı, gerçek ortaya çıktıSevgilisi 'intihar' dedi! Elif'in parmak izi bulunamadı, gerçek ortaya çıktı#Ankara
Çinde otoriteler Jack Manın peşine düştü Risk raporu talep ettilerÇin'de otoriteler Jack Ma'nın peşine düştü! Risk raporu talep ettiler#Jack Ma
Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci Şu an İstanbulun kaç aylık suyu varKuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci! Şu an İstanbul'un kaç aylık suyu var?#Kuraklık
Şarkı yarışmasıyla ünlenmişti: Hayat öyküsü 31 yılda bitti, kalplere dokunan şarkıları kaldı gerideŞarkı yarışmasıyla ünlenmişti: Hayat öyküsü 31 yılda bitti, kalplere dokunan şarkıları kaldı geride#Jane Marczewski
Çok can yanacak Tünelde saldırı...Çok can yanacak! Tünelde saldırı...#Galatasaray Göztepe
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Abdullah Avcı, kariyerinin en parlak dönemini yaşıyor

#Trabzonspor#Abdullah Avcı#Süper Lig
Abdullah Avcı, kariyerinin en parlak dönemini yaşıyor

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında önemli bir avantajı elinde bulunduran Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, bordo-mavili takımla en parlak dönemini yaşıyor. Deneyimli çalıştırıcı, 26. haftalar itibarıyla kariyerinin en yüksek puanına ulaştı.

Haberin Devamı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 470 günlük Trabzonspor kariyerinde önemli başarılara imza attı. 10 Kasım 2020'de Karadeniz ekibinin başına geçen tecrübeli teknik adam, 1.5 yıla yaklaşan görev süresinde bordo-mavili takımla, teknik adamlık kariyerinin ilk kupasını, 10 yıl çalıştırdığı Medipol Başakşehir'e karşı Süper Kupa'yı kazanarak elde etti.

En parlak dönemi

Abdullah Avcı, kulüp kariyerinin en parlak dönemini de Karadeniz ekibinin başında yaşıyor. 58 yaşındaki teknik direktör, 26. haftalar itibariyle kariyerinin en yüksek puanına ulaştı. Avcı, bu sezon 19 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 63 puan topladı. Abdullah Avcı, Medipol Başakşehir'in başında bulunduğu 10 yıllık dönemde ise en yüksek puanı 2018-2019 sezonunda 17 galibiyet, 7 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 58 puanla yakalamıştı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın, sezonların 26 haftalık bölümlerinde elde ettiği puan ve sıralama şöyle:

2007-2008 26 hafta - 29 puan - 11. sıra (Başakşehir)
2008-2009 26 hafta - 29 puan - 15. sıra (Başakşehir)
2009-2010 26 hafta - 40 puan - 8. sıra (Başakşehir)
2010-2011 26 hafta - 34 puan - 9. sıra (Başakşehir)
2011-2012 10 hafta - 18 puan - 4. sıra (Başakşehir - A Milli Takım'ın başına geçti)
2014-2015 26 hafta - 44 puan - 5. sıra (Başakşehir)
2015-2016 26 hafta - 41 puan - 4. sıra (Başakşehir)
2016-2017 26 hafta - 53 puan - 2. sıra (Başakşehir)
2017-2018 26 hafta - 53 puan - 2. sıra (Başakşehir)
2018-2019 26 hafta - 58 puan - 1. sıra (Başakşehir)
2019-2020 18 hafta - 30 puan - 7. sıra (Beşiktaş - İstifa etti)
2020-2021 26 hafta - 53 puan - 4. sıra (Trabzonspor)
2021-2022 26 hafta - 63 puan - 1. sıra (Trabzonspor)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trabzonspor#Abdullah Avcı#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

Açık alanda maskeler çıkacak

Açık alanda maskeler çıkacak

#Pandemi
Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci Şu an İstanbulun kaç aylık suyu var

Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci! Şu an İstanbul'un kaç aylık suyu var?

#Kuraklık
54 saat sonra kurtarıldı... Kurtulmamız mucize

54 saat sonra kurtarıldı... 'Kurtulmamız mucize'

#Yunanistan

BAKMADAN GEÇME!

Açık alanda maskeler çıkacak

Açık alanda maskeler çıkacak

#Pandemi
Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci Şu an İstanbulun kaç aylık suyu var

Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci! Şu an İstanbul'un kaç aylık suyu var?

#Kuraklık
54 saat sonra kurtarıldı... Kurtulmamız mucize

54 saat sonra kurtarıldı... 'Kurtulmamız mucize'

#Yunanistan