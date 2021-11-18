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Abdullah Avcı: "Horonu beraber oynayacağız..."

#Trabzonspor#Süper Lig#Abdullah Avcı
Abdullah Avcı: Horonu beraber oynayacağız...

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Taraftarlarımızdan Gaziantep maçında tribünleri doldurmasını istiyoruz. Bizimle beraber hücum etsinler, bizimle beraber defans yapsınlar. Özellikle yerel oyuncularımız düştüklerinde onları kaldırsınlar. Horonu beraber oynayacağız." dedi.

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Avcı, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın mensuplarıyla yemekte bir araya geldi. Yemeğin ardından bordo-mavili kulüpte 1 yılını dolduran Avcı için TSYD Trabzon Şubesi tarafından pasta kesildi.

Basın mensuplarıyla sohbet eden Avcı, bugüne kadarki başarılarının en önemli sırrının oyun formasyonundan kopmamak olduğunu belirterek, "Takım golü yiyor, formasyona devam ediyor, atıyor devam ediyor, bizi ayakta tutan şey formasyon. 5 maçta düştük ama kalkarak devam ettik." diye konuştu.

Avcı, Gaziantep maçında tribünlerin tamamen dolmasını istediğini dile getirerek, şunları söyledi:

"Taraftarlarımız bizimle beraber savunma yapacak, bizimle beraber hücum yapacak. Tatlı baskıyı rakibe yapacak. Bunu başarıyor taraftar. Horonu beraber oynayacağız. Golü yedik devam ediyoruz, yanındaki düşüyor kaldırıyor. Arkadaşı hata yapıyor, diğeri kaldırıyor. Ben bunu istiyorum ve onlar da yapıyor. Gerçekten desteklerini fazlasıyla arkamızda hissediyoruz."

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- "Buranın sorumluluğu ve duygusu çok fazla"

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Avcı, şampiyonluk hasretinin bir baskı oluşturup oluşturmadığı konusuyla ilgili şöyle konuştu:

"Geçmişteki yükleri sırtımıza almanın anlamı yok. Şu anda neler yapabiliriz. Buranın sorumluluğu ve duygusu çok fazla. Ben anında daha iyisini nasıl yapabiliriz, daha pragmatik sonuç nasıl alabiliriz, ona odaklanıyorum. Bugün bu güncel oyunu geliştirmek ve kazanabilmeye odaklanıyorum. Taraftarlarımızdan bütün tribünleri doldurmalarını istiyorum. Bizimle beraber oynayacaklar, hücumda da coşkulu olabiliriz."
Avcı, sezona başlarken, "İyi ki Trabzonspor var" denilen bir oyun oynatacaklarını söylediğini ve bunu gerçekleştirme yolunda ilerlediklerini vurgulayarak, "Taraftar bizim için güç, bu gücü kontrollü bir şekilde rakibe vermeliyiz. Yerel oyuncuların elinden tutsunlar, düştüklerinde kaldırsınlar. Sezon başında, 'İyi ki Trabzonspor var denilen bir oyun oynatacağız' demiştik. Şu an için izlenebilen, keyif alan, veren bir takım Trabzonspor. Hepsinden önemlisi son dakikaya kadar pes etmeyen bir takımız." ifadelerini kullandı.

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#Trabzonspor#Süper Lig#Abdullah Avcı

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