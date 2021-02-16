Abdullah Avcı geldi, işler değişti! Trabzonspor, 3 büyükleri geride bıraktı...

Spor Arena / Detay - Geliştirdiği algoritmayla takım performanslarına göre şampiyonluk tahminleri yapan Euro Club Index, yüzlerce kulübün yer aldığı Avrupa'nın en başarılı takımları sıralamasını revize etti.

En başarılı 100 takım arasında Türkiye'den Trabzonspor, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe yer alırken geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Medipol Başakşehir kendine 143. sırada yer buldu.

Takımın başına Abdullah Avcı'yı getirdikten sonra büyük yükselişe geçen Trabzonspor'un 3 büyükleri geride bıraktığı listede sıralama şöyle oluştu.

TÜRKİYE'DEN EN BAŞARILI TAKIM TRABZONSPOR

2019-20 sezonunu şampiyon Medipol Başakşehir'in ardından ikinci sırada tamamlayan ancak bu sezona Eddie Newton yönetiminde kötü bir başlangıç yapan bordo mavililer, Avcı'nın takımın başına geçmesiyle tam anlamıyla şahlandı.

Abdullah Avcı yönetiminde 18 maça çıkan Fırtına; 13 galibiyet, 3, beraberlik ve 2 yenilgi alarak zirveyle arasındaki puan farkını 6'ya indirdi.

Geçen sezon topladığı 65 puan ve Avcı yönetiminde şu ana kadarki ortaya koyduğu performansla Trabzonspor, listede kendine 76. sırada yer buldu.

3 BÜYÜKLER FIRTINA'NIN GERİSİNDE KALDI

Süper Lig'de 51 puanla ilk 3 sırada yer alan Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe ise Karadeniz ekibinin gerisinde kaldı.

Euro Club Index'in en başarılı kulüpler listesinde Beşiktaş 79., Galatasaray 80., Fenerbahçe ise 99. sırada yer aldı.

4 BÜYÜKLERİN SIRALAMASI VE PUAN DURUMU

76. Trabzonspor - 2470 puan

79. Beşiktaş - 2468 puan

80. Galatasaray - 2463 puan

99. Fenerbahçe - 2356 puan

AVRUPA'DAN İLK 10 KULÜP

1- Bayern Münih

2- Manchester City

3- Barcelona

4- Atletico Madrid

5- Liverpool

6- Real Madrid

7- PSG

8- Juventus

9- Sevilla

10- Leipzig

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