Abdullah Avcı: "Geçen seneki durumumuzu şu anda Galatasaray yaşıyor"

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Galatasaray’ın özellikle iç sahada yüksek enerjiyle oynadığını dile getiren Abdullah Avcı, "Galatasaray’ın yüksek bir enerjiyle, özellikle evinde geçen sene bizim yakaladığımız bütün tribünün de camianın da enerjisine ortak olduğu, geriye düştükleri maçları çeviren, iştahlı, baskılı oynayan, bazen 2-1-7 pozisyonu alan bir oyun kimliği vardı. Kazanabilmek için 2 çözüm noktası vardı. Rakibe doğru şekilde baskı yapabilmek. İkinci, rakip baskıyı kırdığında nereye yönlendireceğiz, sonrasında fırsatları değerlendirip kazanmak istiyoruz dedik. 10’uncu saniyede baskıyı doğru yapıp, golü bulduk. Sonrasında doğru baskıyı yapıp, tercihleri yanlış yaptığımı anlar vardı. Galatasaray’da önde 3, 4 tane problem çözebilen oyuncu olduğu oyunda ilk yarı eşitlik vardı. Merkezde fazla boşluk veriyordu. Rakibin baskını kırmak için topa sahip olmamız gerekiyordu. Oyuna giremememizin sebebi erken kaybettiğimiz toplar ve rakibin üstümüze gelip bunları sonuçlandırmasıydı. Penaltı oldu. Sonrasında rakip 3’üncü golü bulabilirdi. Son bölümde duran toplar da dahil 4 pozisyona girdik. Kaybetmememiz gereken bir maçtı. Galatasaray, biz de dahil şampiyonluk adaylarıyla oynadığı maçları kazandı. Okan hocaya da başarılar diliyorum. Bizim adımıza gerçekçi konuşursak, uzaklaştık gibi gözüküyor. Önümüzde Konferans Ligi ve Türkiye Kupası var. 1 hafta içinde iç sahada 3 maçımız var. Ligde de kazanarak en yukarısı neresiyse oraya devam etmek istiyoruz. Taraftarımız bugün buraya geldi. Bize desteklerini versinler. Biz yarışacağımız hedeflerden bir tanesini kazanmak istiyoruz. Biz de derslerimizi çıkartıp, gerisi için değerlendirme yapacağız" ifadelerini kullandı.



"GEÇEN SENEKİ DURUMUMUZU ŞU AN GALATASARAY YAŞIYOR"



Geçen sene ligi domine ederek şampiyon olduklarını söyleyen Avcı, "Bizim geçen seneki durumumuzu şu anda Galatasaray yaşıyor. Geçen sene ligi domine edip, devreyi kapattığımız bir lig yaşadık. Kendimize çok yaklaştırmadan rahat bir şekilde şampiyonluğumuzu ilan ettik. Son tescilli şampiyon Trabzonspor. Geçen sene şampiyon olan takımların yaşadıkları süreç hemen hemen benzer süreçler. İtalya’da Milan, Hollanda aynı, Portekiz aynı. Uzun süre sonra şampiyonluğu yakaladıktan sonra böyle olabiliyor. Başarıyı nasıl üstümüze alıyorsak, başarısızlıkta da alacağız. Herkes nasıl alıyorsa ben de üstüme alacağım. Geçen sene şampiyon olan takımdan ilk 11’de 7 tane farklı isimle başladık. Beşiktaş ve Başakşehir’e baktığımızda daha iyi olduğumuzu ifade edebilirim. Daha iyi olmamız gerekirdi" şeklinde konuştu.



"DJANINY BUGÜN 11’DE BAŞLAYACAKTI"



Takımdan ayrılan Djaniny ile ilgili de konuşan Avcı, "Djaniny bugün 11’de başlayacaktı. Bölgesel olarak sıkıntımız var. Dorukhan’ın sakatlığı, Visca’nın sakatlığı. Peres’in döndükten sonra 2, 3 hafta yeniden olmaması. Djaniny, o bölgede kullandığımız yetenekli bir oyuncu. Geçen sene de şampiyonlukta gol ve asistleriyle katkı sağladı. Son gün vurgu yaparak gitmek istediğini söyledi. Ben de bunun doğru olmadığını söyledim. Ama kulüp menfaatleri doğrultusunda böyle olmasına karar verildi. Yollarımız ayrıldı, sıkıntı yaşadığımız kadroda bir oyuncuyu daha kaybettik" diye konuştu.



Yedikleri golün ardından takımın reaksiyon verememesiyle ilgili gelen bir soru üzerine Avcı, şu ifadeleri kullandı:



"Reaksiyon ilk yarıda vardı. 2’yi 3’ü kaçırdık. Birçok formasyonu denediğimiz bir seneyi yaşıyoruz. Sakatlıklar ve tercihler nedeniyle farklı denemeler yaptık. Bu süreç bizi teknik olarak da zihinsel olarak da yordu. Lahtimi yatırım yaptığımız bir isim. Tercihimiz Lahtimi’nin performansıyla alakalı değil. Merkezde bir fazla olalım diye değiştirdik. Bakasetas, Siopis kaliteli oyuncular. Lahtimi oynamadığı zaman neden oynamadı deniyor. Oynadığı zaman neden oynadı oluyor. Kazandığınız zaman haklı oluyorsunuz. Oyuncunun ayağına bakıyoruz sonuçta."



"SONUÇLARIN KIRILGAN OLMASI OYUNCULARIN ÖZGÜVENİNİ ORTADAN KALDIRIYOR"



Büyük takımların her zaman topa sahip olarak oynadığını dile getiren tecrübeli teknik adam, sözlerini şöyle noktaladı:



"Trabzonspor şampiyon takımdır. Büyük takımların hepsi topa sahip olarak oynar. Topu hemen kaybedersen bu sana döner. Bazen çabuk, hızlı oynamak, bazen dikine oynamak... Özellikle ikinci yarı için söylüyorum. Bu tercih doğru çıkmadı. Antrenmanlarda cevabını alıyoruz ama bugün ikinci yarıda alamadık. Çalışacağız. Tekrar çalışıyoruz. Maçın senaryosunu canlandırarak bunu çalışıyoruz. Sonuçların kırılgan olması oyuncuların özgüvenini ortadan kaldırıyor. Yeni oyuncuların iyi niyeti çok fazla ama performanslar inişli çıkışlı olunca bu bizi etkiliyor."