Abdullah Avcı, Fenerbahçe'yi yorumladı: Tedesco'nun sebebi İsmail Yüksek

Abdullah Avcı, Fenerbahçeyi yorumladı: Tedesconun sebebi İsmail Yüksek
Tecrübeli teknik direktör Abdullah Avcı, Fenerbahçe'yi değerlendirdi. Avcı, yaptığı konuşmada Tedesco'nun oyun sisteminin İsmail Yüksek olduğunu ifade etti. İşte o sözler...

Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'in yükselen performansını değerlendirdi. TRT Spor'da 'Abdullah Avcı ile analiz' isimli programda video görüntüleri üzerinden yorumlar yapan Avcı, İsmail Yüksek hakkında şunları söyledi:

'TEDESCO'NUN İKİ 8 İLE OYNAMA SEBEBİ İSMAİL'

"İsmail Yüksek çok değerli işler yapıyor. Bence Domenico Tedesco'nun iki 8 numara ile oynamasının sebebi İsmail'in performansı. Onun bağlantıda olması, ikinci topları çok net alması ve takım arkadaşlarına kazandırması. Bu durum, Tedesco'yu bu oyunu oynamaya itiyor.

'BU OYUN, İSMAİL'İN DEĞERİNİ ARTIRIR'

Hem genç oyuncu hem bu seviyede oynuyor, oyunun içindeki bağlantıyı biliyor. Aynı zamanda millî takım oyuncusu. Bu oyun, İsmail gibi oyuncuları daha da değerli hale getirir. İsmail değerli işler yapıyor. İnşallah buna devam edecek.

İSMAİL YÜKSEK'İN SEZON PERFORMANSI

Millî futbolcu bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 10 maça çıktı. İsmail Yüksek söz konusu 10 karşılaşmada 1 asist yaparken kaptığı toplarla ve kazandığı ikili mücadelelerle takıma büyük bir katkı sağladı.

