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Haber Giriş: 01.08.2020 - 09:54,Son Güncelleme:

Abdullah Avcı derken Robert Prosinecki sürprizi! | Son Dakika Trabzonspor Haberleri

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Abdullah Avcı derken Robert Prosinecki sürprizi! | Son Dakika Trabzonspor Haberleri
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Trabzonspor'da Ünal Karaman'dan sonra takımın başına geçen Hüseyin Çimşir'in istifasıyla koltuk için arayışlar sürerken gündeme sürpriz bir isim geldi. Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın ardından yeni adayla ilk görüşme de gerçekleştirildi.

Trabzonspor'dan Robert Prosinecki atağı.. Bu sezon şampiyonluğu Başakşehir'e kaptıran ve Ünal Karaman'dan sonra takımın başına geçen Hüseyin Çimşir'in de istifa ettiği Trabzonspor'da teknik direktör arayışları devam ediyor. Abdullah Avcı'yla da görüşen yönetimde bir grubun Robert Prosinecki isiminden yana olduğu öğrenildi. Taraflar ilk görüşmelerini de gerçekleştirdiler.İşte detaylar..



Trabzonspor'dan Robert Prosinecki bombası... Bu sezonki iyi performansına rağmen ligde Başakşehir'in gerisinde kalan Bordo Mavililer, hem kadroyu korumak hem de takımı tecrübeli bir hocaya emanet etmek istiyor.

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Hoca arayışında sıkı çalışan yönetim ise bu konuda adeta ikiye bölündü. Bir taraf Abdullah Avcı'yı isterken diğer grup ise Robert Prosinecki'de ısrarcı. Abdullah Avcı'yla birçok konuda istişarede bulunan yönetim Hırvat teknik adamla da görüşmelere başladıç

1 milyon euro istedi

51 yaşındaki teknik adam görüşmelerde Trabzonspor'dan yıllık 1 milyon euro talep etti. Yönetim de bu rakama sıcak bakıyor. Öte yandan Prosinecki'yle Hatayspor'un da irtibatta olduğu öğrenildi. (Fanatik)

 

Abdullah Avcı derken Robert Prosinecki sürprizi | Son Dakika Trabzonspor Haberleri

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