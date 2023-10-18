Abdullah Avcı: "Daha iyisini yapabilmek için geri geldim..."

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İsrail’in Gazze'ye saldırılarına değinerek sözlerine başlayan Avcı, "Burada olmak güzel, sizlerle birlikte olmak güzel. Umarım süreci sağlıklı bir şekilde geçiririz. Dünyanın yaşadığı bir dönem var. İsrail-Filistin sürecini, çocukların ve masumların öldürüldüğü hiçbir savaşın kazananı olmaz. Dünyanın sağlıklı bir şekilde yaklaşarak bizleri ve dünyayı rahatlatmış olur. Basın toplantısını önce yapıp-yapmama konusunu düşündük ama haftaya da maçlar başlıyor. Karşılıklı bilgilendirme yapma açısında iyi olacaktır" dedi.



"Daha iyisini yapabilmek için tekrar geri geldim"

28 ay Trabzonspor'da görev yaptığını belirten Avcı, "Burada hayatımın en güzel günlerini yaşadım. Çok güzel günler geçirdik. İlk geldiğimde Avrupa kupalarına gittik. Sonrasında şampiyonluğun planlarını yaptık ve planladığımız hedefe hep birlikte ulaştık. Şampiyonluktan sonra yaşanan süreçte dalgalanmalar yaşadık. Sakatlıklar yaşadık. Şehre geldiğim gün 'Yeni gelmedim. Geri geldim' ifadesini kullandım. Bu şehre, bu takıma ve bu enerjiye inandığım için tekrar daha iyisini yapabilmek için buradayım" ifadelerini kullandı.



"Trabzonspor'un olduğu yerde yarış vardır"

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"Trabzonspor'un olduğu yerde yarış vardır" diyen Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Avrupa K-kupalarına katılabilmek, devamlı maç kazanma alışkanlığını yakalayıp yukarıda nereleri yakalayabiliyoruz. Türkiye Kupası ve önümüzdeki sezonun planlamasını yapıp hareket etmek. Kadroda bulunan oyuncularda bizim oyunumuzu belirlemede etkili olacak" dedi.



"Takım üzerinde çalışmalarımız sürüyor"

Nenad Bjelica'nın Trabzonspor'a hizmet ettiğini belirten Avcı, "Nenad Bjelica'ya teşekkür ediyorum. Trabzonspor'a hizmet etmiştir. Bir takım veriler var bunun üzerinde çalışıyoruz. Tespitlerimiz var. Trabzonspor'un nasıl oynaması gerekiyor. Çalıştığım oyuncular var çalışmadığım oyuncular var bunlar üzerinde çalışıyorum ve onları tanımaya çalışıyorum. Devre arasında ve sezon sonunda neler yapacağız bunlara bakacağız. Antrenmanlarda oyuncularımız çok iyi cevaplar veriyorlar. Kazanma alışkanlığını kazandıkça daha yukarı çıkacaktır. Sahada agresif olan daha hızlı bir takım ortaya çıkarmaya çalışacağım" şeklinde konuştu.

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Bir gazetecinin, takım içerisinde yapılan antrenmanları dışarıya sızdığı şeklinde geçmişte açıklamalarınız olmuştu. Aynı tehlikeyi şu an seziyor musunuz? sorusuna Avcı, "Köstebek kelimesi kullanmadım. Bu ağır kaçıyor. Herkes Trabzonspor'a hizmet etmeli. Bizde Trabzonspor'a hizmet etmek için varız. Bu hizmet en iyi şekilde kurumlara yapılır. Bireylere yapılmaz. Bu yönetimin alacağı bir karardır ben sadece duygularımı ve düşüncelerimi söylerim. Yönetim bir karar alır ve bu karara saygı duyarız. Geldim, kulübün içine girdim ayrılmamış gibi his ettim. Milli Takım arasına gittim-geldim gibi bir hissiyat vardı. Kuruma hizmet bütün profesyonellerin yapması gereken bir şeydir. Marka Trabzonspor'dur onu en iyi hale getirmek için çalışıyoruz. Bireysellere çalışmıyoruz" ifadelerini kullandı.



"Oyunla ilgili tespitlerimiz var. Bununla ilgili çalışıyoruz"

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"Trabzonspor'dan ayrılırken hastalıklı bir yapıdan bahsetmiştiniz. Bu yapı devam ediyor mu?" sorusuna ise Avcı, "Hastalıklı durumu oyun anlamında söylemiştim. Bir çok şeyi deniyorum. Oyun olarak deniyorum ama olmadığından bahsetmiştim. O günden bugüne sorguluyorum. Sorgulamazsan gelişemezsin. Oyun olarak da, oyuncu olarak ta sorguladığımız durumlarda var. Organizasyon tam olarak oturmamıştı. Bununla ilgili tespitlerimiz var. Bildiklerimiz var. Ona göre bir oyun planı üzerinde çalışıyoruz. Pepe çok önemli oyuncu , sağlıklı bir şekilde onu hazırlamaya çalışıyoruz. Diğer transferlerle görüşmelerim oldu. Enerjileri yüksek takım kalitesini ön plana çıkaran isimler var" ifadelerini kullandı.

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"Nwakaeme, milli takım için beni aradı"

Nwakaeme'nin Trabzonspor'da kalmasını istediğini belirten Avcı, "O da kalmak istedi ama kulübün mali süreci bölümünde o da olmadı. Nwakaeme ile ilgili benim gönderdiğimi söylediler ama ilişkim devam ediyor. Hatta, benim milli takım ile adım geçince tercümanımız Ercan'ı aradı. 'Ben Türkiye'de oynadım. Beni milli takıma alsın' diye söyledi. Bizim ilişkimiz öyle. Geçen de sosyal medyadan güzel bir paylaşım yaptı. Yusuf Sarı'yı milli takıma ilk ben gönderdim. Kalmasını istedim. Oynamak istedi. Sözleşmesini uzatmadı. Çaykur Rizespor'a gitti ve ardından Adana Demirspor'a gitti. Biz Yusuf'u burada attığı güzel gollerle hatırlıyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.