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Abdullah Avcı: 'Çok daramatik, rakip de inanamadı'

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#Trabzonspor#Abdullah Avcı#Avrupa
Abdullah Avcı: Çok daramatik, rakip de inanamadı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2023 01:21

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Basel'e 2-0 mağlup olarak Avrupa'ya veda ettikleri maçın ardından konuştu.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Basel'e deplasmanda 2-0 kaybederek elenen Trabzonspor'da Abdullah Avcı, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Abdullah Avcı'nın sözleri;

İki maçın üzerinden gidecek olursak, her şeyde üstündük. İlk maçta koparabilirdik. Bugün iyi başladık, ilk gelen top gol oldu. Penaltı kaçırdık. Say say bitmiyor...

RAKİP DE İNANAMADI

Gol atıyorsun, VAR'dan dönüyor. Çok dramatik. Bu seviyede bu kadar pozisyona girip atmak gerekiyor. 12-13 tane net pozisyon, rakip de inanamadı.

HAKİKATEN ÜZÜCÜ

Hakikaten üzücü. Söyleyecek çok fazla bir şey bulamıyorum. Çok enteresan. Futbol hayatımda yaşadığım en enteresan iki maç herhalde. İnanılmaz

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#Trabzonspor#Abdullah Avcı#Avrupa

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