Abdullah Avcı: "Büyük takım reaksiyonu gösterdik"

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Süper Lig'in 17. haftasında Hatayspor engelini 2-0'la aşarak liderliğini sürdüren Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı oyundan ve alınan skordan memnun.

Antalyaspor mağlubiyetinin ardından Hatayspor galibiyetiyle büyük takım reaksiyonu verdiklerini belirten Avcı, "Hatayspor ligin en zor rakiplerinden biri. Puan sıralamasında ikinci, üçüncülerdi. İyi bir takım olduklarını ifade ettim. Değişik formasyonlar deniyorlar. İlk yarıda oynadığımız dominant oyunların en iyilerinden biriydi. Skoru da aldık. İkinci yarıda rakip formasyonu değiştirdi, 4-4-2'ye döndü. Bu anlarda üst üste gol pozisyonları verdik. Sonrasında dengede duran, rakibe pozisyon vermeyen bir oyun sergiledik. Giren oyuncular da katkı sağladılar. Uzun süre kaybetmedikten sonra yenilip hemen sonrasında bu reaksiyonu vermek büyük takım reaksiyonudur. Tebrik etmek gerekiyor. Taraftarlar da savunmada ve hücumda bize destek oluyorlar." dedi.