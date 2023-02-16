Abdullah Avcı: 'Bunu kaybetmeyelim, yaralarımızı saracağız'

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UEFA Konferans Ligi'nde Basel'i 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, maç sonunda duygularını paylaştı.

İşte Abdullah Avcı'nın sözleri;

Bütün ülkenin manevi desteğini hissettik. Türkiye'nın takımı bugün Trabzonspor oldu. Rekabette olduğumuz takımların da takımı olduk. Tribünde Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Malatyaspor ve nice takımın bayrakları vardı

NE MUTLU BİZE

Bu kadar olumsuzlukta, insanları biraz mutlu edebildiysek, kafalarını birazcık buraya çevirtebildiysek, bir tebessüm ettirebildiysek ne mutlu bize

BUNU KAYBETMEYELİM

Saygı ve sevgiyle her şeyi çözeriz. Bunu kaybetmeyelim. Yaralarımızı saracağız