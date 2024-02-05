Abdullah Avcı bir ilk yaşadı, Beşiktaş öne geçti!

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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordo mavili takımın başında Beşiktaş’a karşı ilk kez bir karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı.

Avcı, dün akşamki mücadeleye kadar siyah beyazlı takıma karşı ligde 4 maça çıkmış ve bunların ikisini kazanırken, iki kez de berabere kalmıştı.

Beşiktaş ile Trabzonspor Süper Lig tarihinde dün 102. kez birbirlerine rakip oldu.

Dün akşamki dev mücadele öncesinde her iki takım da bu rekabette 37’şer kez galibiyet sevinci yaşarken, 27 karşılaşma da beraberlikle sonuçlanmıştı. Dün akşamki maçı kazanan Beşiktaş, rakibine karşı 38-37 öne geçti. Kartal bu maç öncesinde rakibini konuk ettiği son 6 karşılaşmayı kazanamamıştı (4 B 2 M). Böylece Kartal bu seriye de son verdi.

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