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Abdullah Avcı bir ilk yaşadı, Beşiktaş öne geçti!

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#Trabzonspor#Abdullah Avcı#Süper Lig
Abdullah Avcı bir ilk yaşadı, Beşiktaş öne geçti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2024 07:00

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Dolmabahçe'de bir ilk yaşadı.

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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordo mavili takımın başında Beşiktaş’a karşı ilk kez bir karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı.

Avcı, dün akşamki mücadeleye kadar siyah beyazlı takıma karşı ligde 4 maça çıkmış ve bunların ikisini kazanırken, iki kez de berabere kalmıştı.

Abdullah Avcı bir ilk yaşadı, Beşiktaş öne geçti

Beşiktaş ile Trabzonspor Süper Lig tarihinde dün 102. kez birbirlerine rakip oldu.

Dün akşamki dev mücadele öncesinde her iki takım da bu rekabette 37’şer kez galibiyet sevinci yaşarken, 27 karşılaşma da beraberlikle sonuçlanmıştı. Dün akşamki maçı kazanan Beşiktaş, rakibine karşı 38-37 öne geçti. Kartal bu maç öncesinde rakibini konuk ettiği son 6 karşılaşmayı kazanamamıştı (4 B 2 M). Böylece Kartal bu seriye de son verdi.

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#Trabzonspor#Abdullah Avcı#Süper Lig

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