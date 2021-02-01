Abdullah Avcı, 71 günde küme hattından aldığı Trabzonspor’u zirveye taşıyor

Avcı yönetiminde ilk maçına 22 Kasım 2020’de çıkan bordo-mavililer, 31 Ocak’taki Beşiktaş karşılaşmasıyla birlikte geçen 71 günlük sürede puanını 36’ya yükseltip zirve ile farkı 9’a düşürdü ve haftayı 5’inci sırada bitirdi.

AVCI SONRASI EN ÇOK PUAN TOPLAYAN İKİNCİ TAKIM TRABZONSPOR

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı 13 lig karşılaşmasında tek mağlubiyeti bulunan bordo-mavililer, Avcı’nın göreve başladığı 9’uncu haftadan itibaren ligde en çok puan toplayan ikinci takım konumunda yer aldı.

Söz konusu dönemde Beşiktaş 31 puan ile en çok puan toplayan takım olurken, 30 puan toplayan Trabzonspor ise ikinci sırada yer aldı. İlk 5’te yer alan takımlar arasında Fenerbahçe söz konusu periyotta 28, Galatasaray 26 ve Aytemiz Alanyaspor ise 17 puan toplayabildi.

YEREL GAZETELERDEN ‘ZİRVE’ YORUMU

Yerel gazeteler, Beşiktaş’ı 2-1 mağlup edip zirve ile puan farkını 9’a indiren Trabzonspor için, “Zirveye uçuyoruz’ yorumlarını yaptı. Sonnokta gazetesi, “Dikkat dikkat. Beşiktaş zaferinin baş mimarı kaptanınız Uğurcan konuşuyor. Arkanıza yaslanın, kemerlerinizi bağlayın, zirveye uçuyoruz”, Günebakış gazetesi, “Kusursuz Fırtına”, “Trabzonspor, ligde 9 maçtır yenilmeyen Beşiktaş’ı kendi evinde devirip zirveye yelken açtı”, Taka gazetesi, “Kartal avcısı”, “Süper Kupa’yı müzesine götüren fırtına, ligde Beşiktaş’ı devirdi, zirve yarışını karıştırdı”, Karadeniz gazetesi, “Adımız fırtına, işimiz zafer”, “Kartal değil ejderha olsan ne yazar”, “Çarşamba günü Başakşehir’i yenip Süper Kupa’yı kazanan Trabzonspor, 9 maçtır kaybetmeyen lider Beşiktaş’ı da devirdi, yeni bir destan yazdı”, Kuzey Ekspres gazetesi, “Coştuk bir kere, koşar adım geliyoruz”, “Öyle güçlü bir Fırtına ki, İstanbul’u 4 günde 2’nci kez darmadağın etti” ifadelerini kullandı.

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