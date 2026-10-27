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Abdülkerim'le kavga eden Archie Brown: 'Kadın gibi tırmalıyorlar ve saç çekiyorlar'

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#Derbi#Abdülkerim Bardakcı#Fenerbahce
Abdülkerimle kavga eden Archie Brown: Kadın gibi tırmalıyorlar ve saç çekiyorlar
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2026 01:17

Fenerbahçe’nin İngiliz futbolcusu Archie Brown, maç sonu yaşanan olaylarla ilgili boynundaki yarayı göstererek, "Kadın gibi tırmalıyorlar ve saç çekiyorlar" dedi.

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Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray’a derbide 2-1 mağlup oldu.

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ABDÜLKERİM İLE ARCHİE BİRBİRİNE GİRDİ

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Fenerbahçeli Archie Brown ile Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı arasında kavga yaşandı. Brown maç sonu basın mensuplarına olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Kaptanları, Matteo Guendouzi’nin saçından çekti. Ben de gördüm ve onu savundum" diye konuştu.

'KADIN GİBİ TIRMALIYORLAR VE SAÇ ÇEKİYORLAR'

Brown, ardından boynundaki izi göstererek, "Kadın gibi tırmalıyorlar ve saç çekiyorlar" ifadelerini kullandı.

 
 
 
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#Derbi#Abdülkerim Bardakcı#Fenerbahce

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