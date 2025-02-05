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Abdülkerim Bardakcı'ya PFDK şoku

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#GALATASARAY#Abdülkerim Bardakcı#PFDK
Abdülkerim Bardakcıya PFDK şoku
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2025 07:00

Abdülkerim Bardakcı, bilinçli sarı kart gördüğü gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi.

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Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı, Gaziantep maçında bilinçli olarak kart gördüğü gerekçesiyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 37. maddesi uyarınca tedbirli olarak PFDK’ye sevk edildi.

37. madde şöyle: “Müteakip müsabakalardaki ceza durumunu düşünerek bilinçli olarak sarı veya kırmızı kart gören futbolculara 2 müsabakadan men cezası verilir.”

Ligde bu haftaki Adana Demir karşılaşmasında normal 4 sarı kart cezası nedeniyle oynamayacak olan Abdülkerim, 2 maç daha ceza alırsa Rize ve F.Bahçe müsabakalarında da forma giyemeyecek.

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#GALATASARAY#Abdülkerim Bardakcı#PFDK

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