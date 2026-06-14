Abdülkerim Bardakcı'nın şutu direkten döndü! Topun hızı ortaya çıktı

Güncelleme Tarihi:
2026 FIFA Dünya Kupası ilk maçında Avustralya ile karşılaşan A Milli Takımımız ilk yarıda Abdülkerim Bardakcı ile gole çok yaklaştı.
TOP DİREKTEN DÖNDÜ!
Dakikalar 27'yi gösterirken Nestory Irankunda'nın golüyle geriye düşen ay-yıldızlılar, kısa süre sonra Abdülkerim Bardakcı'nın şutunda direğe takıldı.
ŞUTUN HIZI 109 KM
Abdülkerim Bardakcı, sol ayağıyla sert şutunda rakip kalecinin de dokunuşuyla top direkte patladı. Abdülkerim Bardakcı'nın direkten dönen şutunda topun hızı 109 km/h ulaştı.
Abdülkerim Bardakçı’nın direkten dönen şutupic.twitter.com/qRu3LC7X1X— Spor Arena (@sporarena) June 14, 2026