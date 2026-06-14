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Abdülkerim Bardakcı'nın şutu direkten döndü! Topun hızı ortaya çıktı

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#Dünya Kupası#Abdülkerim Bardakcı#Direkt
Abdülkerim Bardakcının şutu direkten döndü Topun hızı ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2026 08:09

A Milli Futbol Takımımızın, 2026 Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya ile karşı karşıya geldiği maçta Abdülkerim Bardakcı'nın direkten dönen şutunda nefeslerimizi tuttuk. Milli oyuncunun şutunda topun hızı da dikkat çekti.

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2026 FIFA Dünya Kupası ilk maçında Avustralya ile karşılaşan A Milli Takımımız ilk yarıda Abdülkerim Bardakcı ile gole çok yaklaştı.

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TOP DİREKTEN DÖNDÜ!

Dakikalar 27'yi gösterirken Nestory Irankunda'nın golüyle geriye düşen ay-yıldızlılar, kısa süre sonra Abdülkerim Bardakcı'nın şutunda direğe takıldı.

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ŞUTUN HIZI 109 KM

Abdülkerim Bardakcı, sol ayağıyla sert şutunda rakip kalecinin de dokunuşuyla top direkte patladı. Abdülkerim Bardakcı'nın direkten dönen şutunda topun hızı 109 km/h ulaştı.

 

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#Dünya Kupası#Abdülkerim Bardakcı#Direkt

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