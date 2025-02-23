×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Abdülkerim Bardakcı'nın maaşına yüzde 100 zam!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Abdülkerim Bardakcı#Gazetehaberleri
Abdülkerim Bardakcının maaşına yüzde 100 zam
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2025 07:00

G.Saray kulübü yılda 42 milyon TL kazanan milli stoperin ücretini 90 milyon TL'ye çıkardı.

Haberin Devamı

Galatasaray, Fenerbahçe ile yarın oynayacağı kritik derbi öncesi iç transferde Abdülkerim Bardakcı’nın sözleşmesi yenileyerek, oyuncunun maaşına yüzde 100’ün üzerinde zam yaptı.

Sarı kırmızılı yönetimin milli stoperin sözleşmesinde uzatmaya gittiği ve daha önce 42 milyon TL olan kazanan Abdülkerim’in net maaşının 90 milyon TL olacağı öğrenildi.

Gözden KaçmasınMimovicten Fenerbahçe ve transfer itirafı ‘Mourinho, Tadic benimle özel görüştü’Mimovic'ten Fenerbahçe ve transfer itirafı! ‘Mourinho, Tadic benimle özel görüştü’Haberi görüntüle

2 LiG ŞAMPiYONLUĞU YAŞADI

Galatasaray, kulübünün sözleşmeyle ilgili olarak resmi açıklamayı önümüzdeki günlerde yapması bekleniyor. 2022-23 sezonunda Konyaspor’dan 2.8 milyon Euro’ya transfer edilen Abdülkerim Bardakcı, 2 sezonda çıktığı 112 karşılaşmada 14 gol, 5 asistle oynarken, iki Süper Lig ve bir de Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Abdülkerim Bardakcı#Gazetehaberleri

BAKMADAN GEÇME!