Abdülkerim Bardakcı'nın maaşına yüzde 100 zam!

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Galatasaray, Fenerbahçe ile yarın oynayacağı kritik derbi öncesi iç transferde Abdülkerim Bardakcı’nın sözleşmesi yenileyerek, oyuncunun maaşına yüzde 100’ün üzerinde zam yaptı.

Sarı kırmızılı yönetimin milli stoperin sözleşmesinde uzatmaya gittiği ve daha önce 42 milyon TL olan kazanan Abdülkerim’in net maaşının 90 milyon TL olacağı öğrenildi.

2 LiG ŞAMPiYONLUĞU YAŞADI

Galatasaray, kulübünün sözleşmeyle ilgili olarak resmi açıklamayı önümüzdeki günlerde yapması bekleniyor. 2022-23 sezonunda Konyaspor’dan 2.8 milyon Euro’ya transfer edilen Abdülkerim Bardakcı, 2 sezonda çıktığı 112 karşılaşmada 14 gol, 5 asistle oynarken, iki Süper Lig ve bir de Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.