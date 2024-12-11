Abdülkerim Bardakcı'dan Avrupa'da final için iddialı açıklama: 'Herkesi erken rezervasyona çağırıyorum'

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UEFA Avrupa Ligi 6. hafta maç takviminde Malmö ile karşılaşacak olan Galatasaray'da milli futbolcu Abdülkerim Bardakcı kulüp dergisine konuştu.

"Yetmez bize bir kupa, Hedef artık Bilbao" başlığıyla yayınlanan röportajdan öne çıkan başlıklar şöyle:

Galatasaray taraftarıyla çok büyük bir aileye sahip oldum. Her başarıya ulaşma şansımızın olduğunu gördüm. Bitmeyen hedeflerim var artık...Taraftarımız bize güvensin. İnişler, çıkışlar olacak ama günün sonunda biz başarılı olacağız. Hedeflere bir bir ulaşacağız. Biz çok güçlü bir aileyiz, birlik olarak her şeyi başaracak gücümüz var. Her zaman kenetlenelim. Başarılar paylaşınca güzel.

GOLDEN SONRA TARAFTARA KOŞMAK...

Geçmişte de stoper oynadım. Ama hep golü sevdim. Sol bek oynatıldığım dönemler de oldu ama sevdiğim pozisyon stoper diyebilirim. Ama gol atmayı, golü kovalamayı, o hazzı çok seviyorum... Golden sonra taraftarımıza koştuğumuzu görmek beni daha da motive ediyor.

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RAKİBE GÖRE OYNAMAK BİZE GÖRE DEĞİL

Büyük, küçük maç ayırmadan her maça çok iyi konsantre oluyoruz. Büyük maçlarda rakipler daha az kapandığı için oyunumuzu daha iyi gösterme şansı buluyoruz ama ayrım yapmadan her maçta kendi oyunumuzu oynamak istiyoruz. Rakibe göre oynamak bize göre değil.

GALATASARAY'DA HEDEFLERİM BİTMEDİ

Konyaspor’da A takıma çıktığım dönemlerde de Avrupa söylentileri hep olmuştu. Galatasaray’daki ilk senemden sonra birçok Avrupa takımından ilgiler geldi. Galatasaray’da daha hedeflerim var. Bu hikâyenin şu an yarım kalmasını istemiyorum. Sadece Abdülkerim olarak değil, takım olarak Avrupa’da hedefimize odaklandık. Ama İtalya favori liglerimden.

ABDÜLKERİM BARDAKCI İLE TEK PAS

- Şampiyonlar Ligi mi, Dünya Kupası mı?

Bir çocuğa sorulan ‘’anneni mi, yoksa babanı mı daha çok seviyorsun?’’ gibi oldu bu soru. İkisini de istiyorum.

- 90. dakikada çizgiden top çıkarmak mı, son saniye golü atmak mı?

Kesinlikle son saniye golü atmak.

- Geriden gelip kazanmak mı, gol yemeden kazanmak mı?

Defans oyuncusu olarak gol yemezsek mutlu olurum. Geriden gelmeyelim kimseyi strese sokmayalım (Gülerek).

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- Lig şampiyonluğu mu, UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu mu?

Lig şampiyonluğunu alacağız. Herkesi San Mames Stadı’na erken rezervasyona çağırıyorum.