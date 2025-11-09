Abdülkerim Bardakcı: 'Yorgunluk bahane değil!'

Haberin Devamı

Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor'u deplasmanda 1-0 mağlup olan Galatasaray'da Roland Sallai ve Abdülkerim Bardakcı, mücadelenin ardından yenilgiyi değerlendirdi.

SALLI: HAYAL KIRIKLIĞI

"3 puan için gelmiştik. Hayal kırıklığı yaşıyoruz. En iyi performansımızı göstermediğimizi biliyoruz. Öğrenmemiz gereken hatalar var. Hala lideriz ve bu şekilde devam etmek istiyoruz."

ABDÜLKERİM: ÇOK KÖTÜ OYNADIK

"Kazanmamız gereken bir maçtı ama kaybettik. Benim fikrimce çok kötü oynadık. Bunu en kısa zaman düzeltip seriye devam edeceğiz. Buraya kadar gelip bize destek veren taraftarımıza teşekkür ediyorum.

Yorgunluk bahane değil. Mutlaka kazanmalıydık. En kısa zamanda tekrar eskiye döneceğiz."