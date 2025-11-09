×
Abdülkerim Bardakcı: 'Yorgunluk bahane değil!'

Güncelleme Tarihi:

Abdülkerim Bardakcı: Yorgunluk bahane değil
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2025 20:31

Galatasaray'da Roland Sallai ile Abdülkerim Bardakcı, Kocaelispor mağlubiyetinin ardından konuştu.

Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor'u deplasmanda 1-0 mağlup olan Galatasaray'da Roland Sallai ve Abdülkerim Bardakcı, mücadelenin ardından yenilgiyi değerlendirdi.

SALLI: HAYAL KIRIKLIĞI

"3 puan için gelmiştik. Hayal kırıklığı yaşıyoruz. En iyi performansımızı göstermediğimizi biliyoruz. Öğrenmemiz gereken hatalar var. Hala lideriz ve bu şekilde devam etmek istiyoruz."

ABDÜLKERİM: ÇOK KÖTÜ OYNADIK

"Kazanmamız gereken bir maçtı ama kaybettik. Benim fikrimce çok kötü oynadık. Bunu en kısa zaman düzeltip seriye devam edeceğiz. Buraya kadar gelip bize destek veren taraftarımıza teşekkür ediyorum.

Yorgunluk bahane değil. Mutlaka kazanmalıydık. En kısa zamanda tekrar eskiye döneceğiz."

