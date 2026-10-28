Abdülkerim Bardakcı yerine oynayacak! Okan Buruk kararını verdi

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Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray sahasında karşı karşıya geldiği Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Victor Osimhen kaydetti.

MAÇ SONU BÜYÜK GERİLİM

Mücadelenin bitiş düdüğünün ardından Kerem Aktürkoğlu ve Roland Sallai arasında başlayan gerilim gittikçe büyüdü ve en sonunda Archie Brown ile Abdülkerim Bardakcı arasında adeta bir kavga yaşandı.

KIRMIZI KART GÖRDÜ

Yaşanan olayların ardından Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu sarı kart ve Archie Brown kırmızı kart görürken, Galatasaray'da da Roland Sallai sarı kart ve Abdülkerim Bardakcı kırmızı kart gördü.

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ALTERNATİFİ BELİRLENDİ

Maç bittikten sonra çıkan olaylarda Archie Brown ile birbirine giren ve en az 2 maç ceza alması beklenen Abdülkerim’e alternatif aranıyor.

SINGO İLK 11'E

Okan hoca ilk etapta Konyaspor karşısında Sanchez - Singo ikilisini oynatmayı planlıyor. Jakobs’un sol stopere geçmesi de seçenekler arasında. Daha önce stoperde oynatılan Lemina’nın da bu pozisyona geçme ihtimali bulunuyor. Buruk bugünden itibaren kadro provalarına başlayacak.