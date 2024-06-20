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Abdülkerim Bardakcı: Top Arda'dayken rahatlıyoruz

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#A Milli Takım#Euro 2024#Abdülkerim Bardakcı
Abdülkerim Bardakcı: Top Ardadayken rahatlıyoruz
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2024 07:00

A Milli Takım’ın tecrübeli savunmacısı Abdülkerim Bardakcı amaçlarının Euro 2024’e galibiyetle başlamak olduğunu belirtirken “Çok şükür galip geldik. Bunu devam ettirmek istiyoruz” dedi.

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Savunmada birkaç net pozisyon verdiklerini ancak onun dışında Gürcistan karşısında iyi bir performans ortaya koyduklarını ifade eden Abdülkerim takımın genç yıldızı Arda Güler’in performansı için de şunları söyledi:

"GURUR DUYUYORUZ"

"Arda topu ayağına alınca hepimiz rahatlıyoruz. Galler maçında da böyle bir gol atmıştı. Daha topa vurmadan böyle bir gol atacağını zaten anlamıştık ve ona doğru yaklaşmıştık. Kerem ile de maçtan önce konuştuğumuzda ‘İnşallah golünü atar, maçı bitirirsin’ demiştim. Şampiyonaya damgasını vuracak genç oyuncu net olarak Arda, göstermeye de başladı zaten. Real Madrid’de oynuyor, onun bir tık üstü yok zaten. Arda’nın orada oynaması bizi gururlandırıyor. Her gün kendini geliştiren bir çocuk. Nerede oynayacağına hoca karar verir ama nerede oynarsa oynasın farkını ortaya koyuyor zaten."

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"KİMSEDEN ÇEKİNMİYORUZ! FİNALDE FRANSA'YI İSTERİM"

"Bizim kimseden bir çekincemiz yok. Biz çok iyi bir takımız. Hocamız elinden geleni yapacaktır. Ronaldo benim için dünyadaki en iyi oyuncu, ona karşı oynamak benim için büyük bir gurur olacak. İlk hedefimiz tabii ki gruptan çıkmak ama bence bizim için yeterli değil bu, çok kaliteli bir takımız. Finale de gidebiliriz. Gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Finale kalırsak Fransa’yı isterim."

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#A Milli Takım#Euro 2024#Abdülkerim Bardakcı

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