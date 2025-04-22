Abdülkerim Bardakcı maç sonu Konyaspor taraftarına serzenişte bulundu: 'Bu tepkiler niye?'

Haberin Devamı

Türkiye Kupası'nda Konyaspor'u 5-1 mağlup ederek adını finale yazdıran Galatasaray'da Roland Sallai, Yunus Akgün ve Abdülkerim Bardakci mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte sarı - kırmızılı futbolcuların açıklamaları;

ROLAND SALLAI: SAĞ KANAT OYNADIĞIM İÇİN 2 GOL ATTIM

"Herkes iyi performans gösterdi. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık ve bu şekilde devam etmek istiyoruz. Kendi performansım da iyiydi. Asıl istediğim takıma yardımcı olmak, kanat oynadığım için 2 gol attım ve mutluyum. Lig maçı var şimdi. Bu performansı devam ettirmek istiyoruz. Eve gideceğiz ve dinlenmemiz gerekiyor. Odak noktamız lig maçı olacak. En önemli maç, önümüzdeki maç. Hem ligi hem de kupayı kazanmak istiyoruz."

ABDÜLKERİM BARDAKCI: BU TEPKİ NİYE

"Ben onun için özellikle konuşmak istedim. Ben 42 numarayı giyiyorum, kaptanlık yaptım. Eşim, annem, çocuklarım maça geldi. Bu tepkiler niye? 42 numarayı giyiyorum, Konya'yı temsil ettim. Ben Konya'yı çok seviyorum, bunu herkes biliyor. 42 numarayı giyiyorum. Gol attığımda sevinmiş olabilirim, güzel bir gol atmıştım onun şeyiyle sevindim. Konyalı olduğumu, Konya'yı ne kadar sevdiğimi biliyorlar. Üzüldüm. İnanılır gibi değil. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Konya'yı seviyorum ve 42 numarayı giymeye devam edeceğim. Gerçek Konyalılar'ı gururlandırmaya devam edeceğim.

Haberin Devamı

Bugün annem maça gelmişti. İnanılır gibi değil. Bu tepkiler neden? Bir Konyalı olarak Avrupa Şampiyonası'nda temsil ettim. Şampiyonlar Ligi'nde temsil ettim. Ben Konya'yı çok seviyorum. 42 numarayı giymeye devam edeceğim. Geçen sene Konya'nın düşme ihtimali vardı. Attığımız gollere sevinmedim. Bunlar görmezden geliniyor."

YUNUS AKGÜN: FENERBAHÇE GALİBİYETİ BİZİ YUKARI ÇEKTİ

"Takım arkadaşlarımı kutluyum. İyi mücadele ettik. Güzel bir sonuçla finale kaldık. Taraftarımıza çok teşekkür ederim. İki kupayı da istiyoruz. Finale çıktık, son bir maç kaldı. Sadece saha içinde kalmak istiyoruz. Yükselen bir performansımız var. Bunu sürdürmek istiyoruz. Her maça final olarak bakıyoruz. İnşallah böyle devam edip iki kupayı almak istiyoruz.

Haberin Devamı

Fenerbahçe galibiyeti, güzel oyunla birlikte gelmesi, bizi yukarıya çekti. Şimdi her maç final. İnşallah böyle devam ederiz.

Abdülkerim ağabey, çok büyük karakterlerden birisi futbolda tanıdığım. Burada yuhalanması kendisini çok üzüyor. Üzülüyorum onun adına. Biraz daha anlayışlı olmamız gerekiyor. Çok güzel bir karakter. Onun adına üzülüyorum, o üzülüyor çünkü. Bunu düzeltmemiz gerektiğini düşünüyorum. Hak etmiyor bence."