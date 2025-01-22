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Abdülkerim Bardakcı: Kolay gol yiyoruz ama savunma 11 kişiyle yapılıyor

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#GALATASARAY#Abdülkerim Bardakcı#Dinamo Kiev
Abdülkerim Bardakcı: Kolay gol yiyoruz ama savunma 11 kişiyle yapılıyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2025 07:00

Kaleyi kapatamama sıkıntısını kısa sürede gidereceklerini belirten Abdülkerim taraftarın tepki gösterdiği Muslera için de “Performansına yüzde 100 devam edecek. O ligin en iyi kalecisi” dedi.

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Dinamo Kiev karşısında gol atan Abdülkerim Bardakçı berabere biten mücadele sonrası “Mutlaka kazanmamız gereken bir maçtı. Ajax ile oynayacağız ve ilk 8’den çıkma hedefimize ulaşacağız” dedi.

Tecrübeli futbolcu kalelerini kapatamamalarıyla ilgili olarak da şunları söyledi:

“Çok kolay gol yemeye başladık ama savunma 11 kişiyle yapılıyor. Bunu da herkes biliyor. Bunun üzerine çalışıyoruz. Bunu da en kısa sürede atlatacağız.”

Abdülkerim Bardakcı, taraftarların tepki gösterdiği Fernando Muslera için de “Muslera, bu kulübün efsanelerinden biri. Burada sayısız kupa, sayısız zafer kazandı. Tepkiler illa olacaktır. Taraftarlar her zaman haklıdır. Biz elimizden geleni yapacağız. Çok büyük bir karakter Muslera, yıllarını verdi buraya. Performansına yüzde 100 devam edecek. Her zaman bu ligin en iyi kalecisi” diyerek takım arkadaşına destek verdi.

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#GALATASARAY#Abdülkerim Bardakcı#Dinamo Kiev

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