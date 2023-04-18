Abdülkerim Bardakcı için Galatasaray'a 'komik' teklif!

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Galatasaray'ın sezon başında Konyaspor'dan 2.8 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer ettiği Abdülkerim Bardakcı, sergilediği performansla Sarı-kırmızılı takımın liderlik yürüyüşüne büyük katkı yaptı.

28 yaşındaki milli stoperin bu performansı, Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekmiş durumda. Sky Italia'nın haberine göre Serie A ekibi Atalanta, Abdülkerim Bardakcı için Galatasaray'a 4 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan %10 pay teklif etmeye hazırlanıyor.

Atalanta'da milli stoper Merih Demiral da forma giyiyor.

Galatasaray cephesinden gelen bilgilere göre şu anda Abdulkerim için kulübe gelen resmi bir teklif yok ancak olursa da böyle 'komik' bir teklif için masaya oturulması söz konusu değil.

Bu sezon ligde 22 maçta 2 gol ve 2 asistlik skor katkısı bulunan Abdülkerim Bardakcı'nin Transfermarkt'taki piyasa değeri 5.5 milyon euro.

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