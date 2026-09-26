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Abdülkerim Bardakcı: 'Fransa'yı elimizden kaçırdık!'

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#A Milli Futbol Takımı#Abdülkerim Bardakcı#Arda Güler
Abdülkerim Bardakcı: Fransayı elimizden kaçırdık
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2026 01:02

A Milli Futbol Takımı'nda Arda Güler, Abdülkerim Bardakcı ve Merih Demiral, Fransa yenilgisinin ardından değerlendirmelerde bulundu.

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Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında Kocaeli'nde Fransa'ya 1-0 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından ay-yıldızlı ekipten Arda Güler, Merih Demiral ve Abdülkerim Bardakcı açıklamalar yaptı. 

MERİH DEMİRAL: HAKEM DE KIRMIZI KARTTAN EMİN DEĞİLDİ

"Çok üzgünüz. Maçın hakkı bu değildi. İkinci yarıya iyi başladık. Golü yedik maalesef. 10 kişi kalmamıza rağmen gol atabilirdik. Önümüzde 3 maç var şimdi. Onlardan en iyi sonucu alıp yolumuza devam ederiz umarım.

Hakemin yanına gittim, hakem de emin değildi. VAR'dan izlemesine rağmen yüzde 50 50 olduğunu söyledi. Kırmızı kart değildi. Basitti. Fransızlar konuşmayı seviyor, hakemi etki altına aldılar."

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ABDÜLKERİM: FRANSA'YI ELİMİZDEN KAÇIRDIK

"Fransa'yı elimizden kaçırdık. Net pozisyonlarımız var. Net bir tane pozisyonları var, golü buldular. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Gidişatımız çok iyi, öyle söyleyebilirim.

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İtalya maçında hedefimiz kesinlikle galibiyet olacak. Kendi evimizde oynayacağız. Çok iyi hazırlanacağız. Çok iyi mücadeleyle 3 puanı alan biz olacağız.

Kırmızı kart pozisyonunu izlemedim ama koluna değil de omzuna çarptı gibi gördüm. Hakem verdi yani, yapacak bir şey yok."

ARDA GÜLER: İTALYA'YI YENMEK İSTİYORUZ

"Elimizden geleni yaptık. Bugünü unutturacağız inşallah. İtalya maçını kazanmak istiyoruz."

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#A Milli Futbol Takımı#Abdülkerim Bardakcı#Arda Güler

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