Abdulkadir Parmak: "Kayserispor'a transferimde en önemli şey..."

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Kayserispor'un yeni transferi Abdulkadir Parmak, Kayserispor’da hedefleri için çalışacağını söyledi.

"Bu transferde en önemli şey Berna Başkan ve Hikmet hocanın beni iyi bir şekilde ikna etmesi ve istemesiydi. Hedefleri benim hedeflerimle aynı ölçüdeydi. O yüzden Kayserispor’u seçtim. 4-5 kulüp daha vardı ama hedeflerimde en önemli olan kulüp Kayseri’ydi. Beni çok isteyen başkanıma teşekkür ediyorum, hocama da teşekkür ediyorum. Mutluyum, inşallah bana inananları mahcup etmeyeceğim. Elimden gelen her şeyin en iyisini yapacağım. İyi bir yol kat edeceğimi düşünüyorum. Başakşehir maçı bizim için çok önemli. Üst taraflara oynamak istiyorsak bu tür maçları kazanmamız gerekiyor. Takım da bunun bilincinde zaten. Forma şansı gelirse elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım" dedi.

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MERT ÇETİN’İN LİSANSI ÇIKTI, ANTRENMANA KATILDI

Kayserispor’un devre arası transfer dönemimde renklerine bağladığı bir diğer futbolcu Mert Çetin’in lisansı çıktı.

Teknik direktör Hikmet Karaman’ın talebi üzerine kulüp başkanı Berna Gözbaşı tarafından gerçekleştirilen transferle İtalya’nın Verona takımında forma giyen Mert Çetin sezon sonuna kadar Kayserispor’a kiralanmıştı.

3 gün önce Kayseri’ye gelen futbolcunun lisansı bugün çıktı.

25 yaşındaki stoper takımla antrenmanlara da başladı, teknik direktör Hikmet Karaman’ın görev vermesi halinde çarşamba günü oynanacak olan Yukatel Kayserispor - Medipol Başakşehir maçında forma giyebilecek.