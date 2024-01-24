Abdülkadir Ömür'e Pendikspor'dan 7 milyon euro!

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Trabzonspor'da kadro dışı kalan Abdülkadir Ömür'ün yeni adresi merak konusu oldu.

Bordo mavili ekipten ayrılması beklenen 24 yaşındaki orta saha için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Haber61'de yer alan habere göre; Pendikspor, Trabzonspor forması giyen Abdülkadir Ömür için yaklaşık 7 milyon euroluk teklif yaptı. Pendikspor'un dışında Başakşehir'in de oyuncuyla ilgilendiği ifade edilirken oyuncu için en yüksek teklif Süper Lig'in yeni ekibinden geldi.

TRABZONSPOR ELDEN ÇIKARABİLİR

Trabzonspor Kulübü'nün Abdülkadir Ömür için belirlediği bonservis tutarı ise 8 milyon Euro. Oyuncunun transferi için görüşmeler sürerken Abdülkadir'in kendisini ciddi şekilde isteyen ve 7 milyon euroya kadar çıkan Pendikspor'a sıcak bakmıyor.

25 GOL, 36 ASİST

Trabzonspor formasıyla 211 resmi maça çıkan Abdülkadir, bu mücadelelerde 25 gol atıp 36 asistlik performans sergiledi.