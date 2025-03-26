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Abdülkadir Ömür'den yıllar sonrası gelen itiraf: 'Yalvarırdım, ağlardım'

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#Manchester City#Abdülkadir Ömür#Rizespor
Abdülkadir Ömürden yıllar sonrası gelen itiraf: Yalvarırdım, ağlardım
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2025 23:40

Çaykur Rizespor'un 25 yaşındaki oyuncusu Abdülkadir Ömür, yıllar önce Manchester City'nin yaptığı teklif hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

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Trabzonspor altyapısından yetişen ve şu an Çaykur Rizespor forması giyen Abdülkadir Ömür, dikkat çeken açıklamalar yaptı.

TRT Spor'a konuşan 25 yaşındaki yıldız, geçmişe dair yaşadığı pişmanlığı anlattı.

İşte Abdülkadir Ömür'ün sözleri;

Uğurcan, bu maçlarda kusursuz bir oyun ortaya koydu. 2021'den bu yana Trabzonspor'un en önemli oyuncularından biri haline geldi. Uğurcan, Trabzonspor’un efsaneleri arasına girmek istiyor.

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HULL CITY MACERASI HAKKINDA

Genel olarak baktığınızda fiziksel gücün çok ön planda olduğu bir lig. Kısaysanız ya da fiziksel olarak güçsüzseniz ezilebiliyorsunuz. İkili mücadelelerin futbolun önüne geçtiği bir ortam var. Ancak futbolseverler için izlenmeye değer, tempo dolu bir lig.

Abdülkadir Ömürden yıllar sonrası gelen itiraf: Yalvarırdım, ağlardım

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AĞLARDIM, YALVARIRDIM

Manchester City'e transferim konusunda Ahmet Ağaoğlu'na çok rica ettim, teklif reddedilemeyecek boyutta olduğu için kolaylık istedim. Geri dönsem beni bıraksınlar diye ağlardım, yalvarırdım herhalde. Büyük başarılar da elde ettim ama genel anlamda kariyerim sakatlık açısından aşağı gitti.

ÇOCUKLUK HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRDİM

Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim, Trabzonspor formasıyla büyük zaferler yaşadım. Ama o fırsat kaçtıktan sonra işler benim adıma biraz zorlaştı.

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#Manchester City#Abdülkadir Ömür#Rizespor

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