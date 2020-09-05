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Futbol
AA
Haber Giriş: 05.09.2020 - 14:45 | Son Güncelleme:

Abdulkadir Ömür'den Trabzonspor'a iyi haber!

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Abdulkadir Ömür'den Trabzonspor'a iyi haber!
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Trabzonspor, Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamada, dün Çaykur Rizespor'u hazırlık maçında 4-3 mağlup eden bordo-mavililerin, teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sabah çalışma yaptığı bildirildi.

Antrenmanda oyuncuların iki grup halinde çalıştıkları, birinci gruptakilerin toparlanma, ikinci gruptakilerin ise telafi antrenmanı gerçekleştirdiği belirtildi.

Milli oyuncuların yer almadığı antrenmanda sakatlıkları bulunan Yusuf Sarı ve Stiven Plaza'nın takımdan ayrı koştukları aktarıldı.

- Abdülkadir Ömür'ün durumu iyi

Dün hazırlık maçında sakatlanarak son bölümlerde oyuna devam edemeyen Abdülkadir Ömür'ün durumunun iyi olduğu bildirildi.

Bugünkü çalışmaya çıkarak yürüyüş yapan genç futbolcunun MR'ının çekilmesine gerek olmadığı öğrenildi.

Trabzonspor'da futbolculara 2 gün izin verildi. Bordo-mavili futbolcular, 13 Eylül Pazar günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına 8 Eylül Salı günü başlayacak.

 

Abdulkadir Ömürden Trabzonspora iyi haber

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