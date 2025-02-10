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Abdülkadir Ömür transferinde kasket detayı!

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#Süper Lig#Rizespor#Abdülkerim Ömür
Abdülkadir Ömür transferinde kasket detayı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2025 18:07

Çaykur Rizespor, İngiltere Championship ekiplerinden Hull City takımından kiralık olarak renklerine bağladığı Abdülkadir Ömür’ü ‘Kasketli fotoğrafı’ ile duyurdu.

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, İngiltere Championship ekiplerinden Hull City’de forma giyen Abdülkadir Ömür’ü sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.

Trabzonspor’un efsanevi Teknik Direktörü ve Trabzonspor’un 7 şampiyonluğundan 4’ünde imzası olan Ahmet Suat Özyazıcı ile başlayarak Trabzonspor’un son şampiyonluğunda Rizeli teknik direktörü Abdullah Avcı ile devam eden kasket modası Trabzonspor taraftarı ve camiasında bilinen bir sembol haline geldi.

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Trabzonspor altyapısında yetişerek 2021-2022 sezonunda şampiyonluk yaşan Abdulkadir Ömür de şampiyonluk yaşadığı yıl kasket modasına uyum sağlayarak ‘Kasketliler’ kategorisine girmişti. Çaykur Rizespor ile bugün itibarıyla kiralık olarak anlaşan Ömür’ün kasketli pozu dikkatlerden kaçmadı.

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Elinde Rize’nin sembolü çay dolu bardak, kafasında ise Trabzon ile eşleşen kasket ile objektiflerin karşısına geçen Ömür’ün bu fotoğrafı kulüp tarafından basın mensuplarına servis edildi.

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#Süper Lig#Rizespor#Abdülkerim Ömür

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