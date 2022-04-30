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Abdülkadir Ömür: "Trabzonspor'u şampiyon yapmak hayalimizdi"

#Trabzonspor#Abdülkadir Ömür#Süper Lig

Trabzonspor'un 23 yaşındaki oyuncusu Abdülkadir Ömür, kazandıkları şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür, maç sonunda açıklamalar yaptı.

Duygusal anlar yaşadıklarına vurgu yapan Abdülkadir, "Tek bir şey söyledik, Trabzonspor'u şampiyon yapmak. Bu bizim çocukluk hayalimizdi. 2010-11'de bu üzüntüyü yaşayanlardan biriyim. Bir söz vermiştik. İçeride herkes ağlıyor. Böyle bir hismiş. Trabzonspor ile şampiyon olmak her gence nasip olmaz. Çok mutluyum." dedi.

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'DOKUNMA AĞLARIM' DEDİM

Abdülkadir Ömür sözlerini, "Maçtan önce Dorukhan'a 'Şampiyon olursak dokunma, ağlarım' dedim. Dokunmaya gerek kalmadı, ağladım. Maçtan önce Uğurcan ile konuşmak istedim, o da inanılmaz motiveydi. Çok mutluyuz çok." ifadeleriyle tamamladı.

DORUKHAN: ÇOK İYİ ARKADAŞ OLDUK

Dorukhan Toköz ise "Bugün gol attım, Abdülkadir Ömür iki asist yaptı, Uğurcan Çakır penaltı kurtardı. Bu kulüpte tüm çalışanlar bize çok iyi baktı. Allah hepsinden razı olsun. Biz çok iyi arkadaş olduk. Hocalarımız çok iyi, hep birlikte şampiyon olduk." şeklinde konuştu.

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#Trabzonspor#Abdülkadir Ömür#Süper Lig

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