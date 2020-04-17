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Futbol
Haber Giriş: 17.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Abdülkadir Ömür: "Hayalim Messi ile oynamak"

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Abdülkadir Ömür: "Hayalim Messi ile oynamak"
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Arjantinli yıldıza benzetildiğini belirten Trabzonsporlu genç yıldız “Yetişebilirsem onunla birlikte oynama hayalim var” diye konuştu.

Karantina günlerini ailesiyle birlikte Trabzon’un Çarşıbaşı ilçesinde geçiren Abdülkadir Ömür, kendisine verilen program dahilinde çalışmalarını sürdürürken, Süper Lig’in başlamasını sabırsızlıkla beklediğini dile getirdi.

INIESTA HAYRANI

Birçok Avrupa kulübünün transfer listesinde olan yetenekli futbolcu, en büyük hedefinin Türkiye’yi yurt dışında en iyi şekilde temsil etmek olduğunu söyledi.
Çocukluğundan beri Barcelona’da oynamayı hayal ettiğini belirten yıldız oyuncu, “Barcelona’nın maçlarını izlemekten büyük bir keyif alıyorum. Iniesta’yı örnek alıyorum. Sahadaki duruşu ve saygınlık olarak önemli bir isim. Yetenek olarak ise beni Messi’ye benzettikleri için 2-3 sene içinde eğer ona yetişebilirsek onunla birlikte oynama hayalim var" ifadelerini kullandı.

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