Abdülkadir Ömür boşuna geldi! Milli Takım'da kadroya giremeyen tek futbolcu
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020 Avrupa Şampiyonası’nda oynadığımız üçüncü maçta da Abdülkadir Ömür’ü 23 kişilik maç kadrosuna almadı.
Böylece Ömür, ay yıldızlı ekibin oynadığı üç karşılaşmada da kadroya giremeyen tek futbolcu oldu.
Bilindiği gibi geçen sezonun çoğunu tedavi olarak geçiren Abdülkadir Ömür’ü sürpriz şekilde Şenol Güneş A Milli Takım aday kadrosuna çağırmıştı.
Belek kampında Efecan Karaca ve Halil Akbunar’ı eleyen Güneş, fizik olarak hazır hale gelmese de Abdülkadir’i takımda tuttu.
Tecrübeli hoca, sakatlığı bulunan Umut Meraş ile birlikte Kerem Aktürkoğlu’na da İsviçre kadrosunda yer vermedi.
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