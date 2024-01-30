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Abdülkadir Ömür, İngiltere'ye gitti! Hull City'ye transfer oluyor...

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#Transfer#Abdülkadir Ömür#Hull City
Abdülkadir Ömür, İngiltereye gitti Hull Cityye transfer oluyor...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2024 10:29

Trabzonspor'da bir süre önce kadro dışı kalan Abdülkadir Ömür, Acun Ilıcalı'nın sahip olduğu İngiliz ekibi Hull City'ye transfer oluyor.

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Trabzonspor'da geçtiğimiz haftalarda kadro dışı kalan ve antrenmanlarını takımdan ayrı sürdüren Abdülkadir Ömür, İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'ye transfer olacağı öğrenildi.

Her iki kulüp yetkililerinin transferle ilgili prensipte anlaşmaya vardığı, oyuncunun bonservis ücreti ile bir sonraki satıştan talep edilecek pay üzerine görüşmelerin ise sürdüğü belirtildi.

Trabzon'dan ayrıldığı ifade edilen 24 yaşındaki oyuncunun bugün sağlık kontrolünün ardından İngiliz ekibine imza atması bekleniyor.

Trabzonspor formasıyla bugüne kadar 211 resmi maça çıkan Abdülkadir Ömür, bu maçlarda 25 gol ve 36 asistlik bir performans sergilemişti.

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#Transfer#Abdülkadir Ömür#Hull City

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