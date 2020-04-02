MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAbdülkadir Ömür açıkladı! "Maaşımın yarısı..."
GeriFutbol Abdülkadir Ömür açıkladı! "Maaşımın yarısı..."
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 02.04.2020 - 17:15,Son Güncelleme:/

Abdülkadir Ömür açıkladı! "Maaşımın yarısı..."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Abdülkadir Ömür açıkladı! "Maaşımın yarısı..."
Abone Olgoogle-news

Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür, Milli Dayanışma Kampanyası'na maaşının yarısını bağışlayacağını açıkladı.

Kişisel Instagram hesabından açıklama yapan Abdülkadir; "İçinden geçtiğimiz bu zor zamanları yardım ve dayanışma ile en kısa sürede atlatacağımıza yürekten inanıyor, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlatılan kampanyaya maaşımın yüzde 50'sini bağışlayarak dayanışma pasını takım arkadaşım Uğurcan Çakır'a atıyorum. Çünkü bizler çok iyi biliyoruz ki Yan yana durursak biz bize yeteriz." ifadelerini kullandı.

Abdülkadir Ömür açıkladı Maaşımın yarısı...

Abdülkadir Ömür açıkladı Maaşımın yarısı...

İlk 100 TL'lik iddaa oyununa 10 TL hediye Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle