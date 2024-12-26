Abdukodir Khusanov kimdir, nereli, kaç yaşında? Fenerbahçe ile adı anılan Abdukodir Khusanov hangi takımlarda oynadı?

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Abdukodir Khusanov, 2004 doğumlu ve genç yaşta profesyonel futbolculuk kariyerine başlamıştır. Özellikle savunma oyuncusu olarak dikkat çeken Khusanov, şu anda Fransa'nın Lens kulübünde oynamaktadır. Peki, Abdukodir Khusanov kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

ABDUKODİR KHUSANOV KİMDİR?

Abdukodir Khusanov, 29 Şubat 2004 tarihinde, Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te doğmuştur. Futbola Bunyodkor kulübünde başlamış, burada genç yaşta yeteneklerini sergileyerek dikkatleri üzerine çekmiştir. İlk profesyonel adımını Belarus’un Energetik-BGU Minsk kulübünde atmış ve burada önemli bir çıkış yakalamıştır. Uzun boyu ve savunmadaki etkinliğiyle tanınan Khusanov, daha sonra Fransız kulübü Lens’e transfer olmuştur.

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ABDUKODİR KHUSANOV KARİYERİ

Khusanov, kariyerine Bunyodkor’un altyapısında başlamış, 2022 yılında Belarus’a transfer olarak Energetik-BGU Minsk’te profesyonel olarak oynamaya başlamıştır. Burada bir sezon geçirdikten sonra, 2023 yılında Fransız kulübü RC Lens’e transfer olmuştur. Lens kulübünde, Ligue 1’deki ilk sezonunu geçiren Khusanov, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi gibi uluslararası organizasyonlarda da yer alarak önemli tecrübeler kazanmıştır. Özbekistan milli takımında da forma giyen Khusanov, 2023 yılında uluslararası arenada kendini göstermeye başlamıştır.