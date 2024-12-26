×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Abdukodir Khusanov kimdir, nereli, kaç yaşında? Fenerbahçe ile adı anılan Abdukodir Khusanov hangi takımlarda oynadı?

Güncelleme Tarihi:

#Abdukodir Khusanov#Abdukodir Khusanov Kimdir#Abdukodir Khusanov Nereli
Abdukodir Khusanov kimdir, nereli, kaç yaşında Fenerbahçe ile adı anılan Abdukodir Khusanov hangi takımlarda oynadı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2024 12:05

Abdukodir Khusanov kimdir sorusu, hayatı ve biyografisi hakkında bilgi edinmek isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Genç yaşta futbol kariyerine yön veren Abdukodir Khusanov, transfer döneminde uluslararası arenada dikkatleri üzerine çekmiş bir futbolcudur. Peki, Abdukodir Khusanov kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

Haberin Devamı

Abdukodir Khusanov, 2004 doğumlu ve genç yaşta profesyonel futbolculuk kariyerine başlamıştır. Özellikle savunma oyuncusu olarak dikkat çeken Khusanov, şu anda Fransa'nın Lens kulübünde oynamaktadır. Peki, Abdukodir Khusanov kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

ABDUKODİR KHUSANOV KİMDİR?

Abdukodir Khusanov, 29 Şubat 2004 tarihinde, Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te doğmuştur. Futbola Bunyodkor kulübünde başlamış, burada genç yaşta yeteneklerini sergileyerek dikkatleri üzerine çekmiştir. İlk profesyonel adımını Belarus’un Energetik-BGU Minsk kulübünde atmış ve burada önemli bir çıkış yakalamıştır. Uzun boyu ve savunmadaki etkinliğiyle tanınan Khusanov, daha sonra Fransız kulübü Lens’e transfer olmuştur.

Haberin Devamı

ABDUKODİR KHUSANOV KARİYERİ

Khusanov, kariyerine Bunyodkor’un altyapısında başlamış, 2022 yılında Belarus’a transfer olarak Energetik-BGU Minsk’te profesyonel olarak oynamaya başlamıştır. Burada bir sezon geçirdikten sonra, 2023 yılında Fransız kulübü RC Lens’e transfer olmuştur. Lens kulübünde, Ligue 1’deki ilk sezonunu geçiren Khusanov, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi gibi uluslararası organizasyonlarda da yer alarak önemli tecrübeler kazanmıştır. Özbekistan milli takımında da forma giyen Khusanov, 2023 yılında uluslararası arenada kendini göstermeye başlamıştır.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Abdukodir Khusanov#Abdukodir Khusanov Kimdir#Abdukodir Khusanov Nereli

BAKMADAN GEÇME!