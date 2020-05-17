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GeriFutbol Abdoulay Diaby'den Beşiktaş yönetimine rest: ''Arabistan'a gitmem'' | Son dakika transfer haberleri
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Futbol
Haber Giriş: 17.05.2020 - 09:18,Son Güncelleme:

Abdoulay Diaby'den Beşiktaş yönetimine rest: ''Arabistan'a gitmem'' | Son dakika transfer haberleri

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Abdoulay Diaby'den Beşiktaş yönetimine rest: ''Arabistan'a gitmem'' | Son dakika transfer haberleri
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Beşiktaş'ta istenilen performansı gösteremeyen Abdoulay Diaby, kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu ve Avrupa'da kalmak istediğini söyledi.

Beşiktaş'ta gösterdiği performansla eleştirilerin odağı olan Abdoulay Diaby, profesyonel kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor.

Portekiz basınında yer alan haberlere göre, Sporting Lizbon ile olan sözleşmesi 2023'de sona erecek olan Diaby, transfer için menajerine cevabı verdi.

Son dönemde adı transfer için Asya ve Arabistan takımları ile anılan Diaby'nin Avrupa'da kalmak istediği ve, "Asya'ya gitmem, Arabistan'a gitmem, Avrupa'da kalmak istiyorum." ifadelerini kullandığı belirtildi.

28 yaşındaki oyuncu Mali Milli Takımı ile 2022 Dünya Kupası'nda yer almak istiyor.

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