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Haber Giriş: 21.11.2020 - 19:56 | Son Güncelleme:

ABD'li yüzücü Caeleb Dressel, 2 dünya rekoru kırdı

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ABD'li yüzücü Caeleb Dressel, 2 dünya rekoru kırdı
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ABD'li sporcu Caeleb Dressel, Uluslararası Yüzme Ligi'nin finalinde erkekler 100 metre kelebek ve 50 metre serbestte dünya rekorunu kırdı.

Dressel, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen organizasyondaki 100 metre kelebek yarışını 47.78'lik derecesiyle ilk sırada bitirdi.

24 yaşındaki yüzücü, Güney Afrikalı Chad Le Clos'ın 48.08 ile 2016 yılında kırdığı dünya kısa kulvar rekorunu eline geçirdi.

50 metre serbest yarışında ise 20.16'lık derece yapan Dressel, 20.24 ile geçen yıl kırdığı dünya rekorunu geliştirdi.

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