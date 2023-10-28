×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriBasketbol Haberleri

ABD'li oyun kurucu Dee Bost yeniden Galatasaray'da

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray Ekmas#Dee Bost#Basketbol
ABDli oyun kurucu Dee Bost yeniden Galatasarayda
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2023 14:46

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, 2021-2022 sezonunun tamamında ve 2022-2023 sezonu başında da sarı-kırmızılılarda oynayan ABD'li oyun kurucu Dee Bost ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

Haberin Devamı

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, eski oyuncusu Dee Bost'u kadrosuna kattı.

Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Bost ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

2021-2022 sezonu ve 2022-2023 başında da sarı-kırmızılı formayı giyen ABD'li basketbolcu, Galatasaray ile Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası’nda toplam 48, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ise 18 olmak üzere toplam 66 karşılaşmada oynadı.

Son olarak 2023 ocak ayında Fransa’nın ASVEL'e transfer olan 34 yaşındaki basketbolcu, Euroleague'de çıktığı 15 müsabakada 8.9 sayı ve 4.3 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

ABDli oyun kurucu Dee Bost yeniden Galatasarayda

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray Ekmas#Dee Bost#Basketbol

BAKMADAN GEÇME!