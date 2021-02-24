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HaberlerSpor Haberleri Diğer HaberleriABD'li Holloway, 60 metre engellide 27 yıllık dünya rekorunu kırdı
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Haber Giriş: 24.02.2021 - 21:46 | Son Güncelleme:

ABD'li Holloway, 60 metre engellide 27 yıllık dünya rekorunu kırdı

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ABD'li Holloway, 60 metre engellide 27 yıllık dünya rekorunu kırdı
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ABD'li atlet Grant Holloway, erkekler 60 metre engellide dünya rekorunun yeni sahibi oldu. 7.29'luk derecesiyle adeta kanatlanan Holloway, Jackson'ın 7.30'luk derecesiyle 1994'te kırdığı dünya rekorunu ele geçirdi.

23 yaşındaki sporcu, Dünya Salon Atletizm Turu'nun Madrid etabındaki 60 metre engelli yarışını 7.29'luk derecesiyle birinci sırada bitirdi.

Holloway böylece, Galli Colin Jackson'ın 7.30'luk derecesiyle 1994'te kırdığı dünya rekorunu ele geçirdi.

ABD'li atlet, 2019 yılında Katar'da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 110 metre engellide altın madalya kazanmıştı.

ABDli Holloway, 60 metre engellide 27 yıllık dünya rekorunu kırdı

ABDli Holloway, 60 metre engellide 27 yıllık dünya rekorunu kırdı

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