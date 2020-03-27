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GeriFutbol Abdelhak Nouri 2 yıl 9 ay sonra komadan uyandı!
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Futbol
Haber Giriş: 27.03.2020 - 00:21,Son Güncelleme:/

Abdelhak Nouri 2 yıl 9 ay sonra komadan uyandı!

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Abdelhak Nouri 2 yıl 9 ay sonra komadan uyandı!
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Abdelhak Nouri'nin abisi Abderrahim, kardeşinin komadan uyandığını açıkladı.

2017 yılında bir maç sırasında kalbinden rahatsızlanan ve yeme, konuşma, yürüme yetilerini kaybeden Abdelhak Nouri'nin komadan uyandığı açıklandı.

2 yıl 9 ay önce yaşadığı kalp rahatsızlığı sebebiyle komaya giren Ajax'lı Abdelhak Nouri'nin uyandığı duyuruldu.

22 yaşındaki Nouri'nin, kaşlarıyla tepki verebildiği, yataktan kalkamadığı ve şu an ailesine bağımlı bir şekilde ihtiyaçlarını giderebildiği belirtildi.

Abdelhak Nouri 2 yıl 9 ay sonra komadan uyandı

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