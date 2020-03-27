Abdelhak Nouri 2 yıl 9 ay sonra komadan uyandı!
Abdelhak Nouri'nin abisi Abderrahim, kardeşinin komadan uyandığını açıkladı.
2017 yılında bir maç sırasında kalbinden rahatsızlanan ve yeme, konuşma, yürüme yetilerini kaybeden Abdelhak Nouri'nin komadan uyandığı açıklandı.
2 yıl 9 ay önce yaşadığı kalp rahatsızlığı sebebiyle komaya giren Ajax'lı Abdelhak Nouri'nin uyandığı duyuruldu.
22 yaşındaki Nouri'nin, kaşlarıyla tepki verebildiği, yataktan kalkamadığı ve şu an ailesine bağımlı bir şekilde ihtiyaçlarını giderebildiği belirtildi.
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