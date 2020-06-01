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GeriFutbol ABD'deki George Floyd protestolarında dikkat çeken Beşiktaş yazısı
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DHA
Haber Giriş: 01.06.2020 - 12:56,Son Güncelleme:

ABD'deki George Floyd protestolarında dikkat çeken Beşiktaş yazısı

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ABD'deki George Floyd protestolarında dikkat çeken Beşiktaş yazısı
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Amerika Birleşik Devletleri’nin Minneapolis kentinde bir siyahinin polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesini protesto etmek için halk sokaklara dökülürken, protestolar arasında Beşiktaşlı taraftarların yazısı dikkat çekti.

George Floyd isimli bir siyahinin polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesine gelen tepkiler ABD’de çığ gibi büyüyor.

Floyd'un bir polis tarafından öldürülmesi sonucu sokaklara çıkan ve protestolarda bulunan vatandaşlara Beşiktaşlı taraftarlar da dolaylı olarak katıldı. Bir aracın arkasına yazılan yazıda, "Bir gün herkes Beşiktaşlı olmasın, bırakın o ayrıcalık bizde kalsın!" denildi.

Protestocular arasında bir kamyonun arkasında bulunan ve dikkat çeken bu yazı gündem oldu.

ABDdeki George Floyd protestolarında dikkat çeken Beşiktaş yazısı

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