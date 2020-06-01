ABD'deki George Floyd protestolarında dikkat çeken Beşiktaş yazısı

George Floyd isimli bir siyahinin polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesine gelen tepkiler ABD’de çığ gibi büyüyor.

Floyd'un bir polis tarafından öldürülmesi sonucu sokaklara çıkan ve protestolarda bulunan vatandaşlara Beşiktaşlı taraftarlar da dolaylı olarak katıldı. Bir aracın arkasına yazılan yazıda, "Bir gün herkes Beşiktaşlı olmasın, bırakın o ayrıcalık bizde kalsın!" denildi.

Protestocular arasında bir kamyonun arkasında bulunan ve dikkat çeken bu yazı gündem oldu.

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