ABD’de Türkiye alarmı: A Milli Takım için 'kalite' vurgusu! ‘Bu takımı kim rakip ister...'

2026 FIFA Dünya Kupası yolunda kritik viraja giren Türkiye A Milli Futbol Takımı, play-off finalinde deplasmanda Kosova Milli Takımı ile karşılaşmaya hazırlanırken, ABD'nin ESPN yorumcularından dikkat çeken sözler geldi.

Amerikalılar, Ay-Yıldızlılar için övgü dolu ifadeler kullandı.

"ABD'NİN KARŞILAŞMAK İSTEMEYECEĞİ TAKIM TÜRKİYE"

Türkiye, Kosova engelini geçmesi halinde D Grubu’nda ABD Milli Futbol Takımı, Paraguay Milli Futbol Takımı ve Avustralya Milli Futbol Takımı ile eşleşecek.

ESPN sunucusu Kay Murray, Amerikalı taraftarların Türkiye’ye karşı belirgin bir çekince olduğunu vurgulayarak, “ABD taraftarı bu eşleşmeyi pek istemiyor” ifadelerini kullandı.

"HER YERDE TÜRKLER VAR"

Yorumculardan Alejandro Moreno ise Türkiye’nin sadece saha içi gücüyle değil, tribün desteğiyle de fark yaratabileceğini belirtti.

Moreno, "Türkiye çok uzağımızda değil. Stüdyodan çıktığımızda, Hartford caddelerinde bile korku uyandırıyor. Ve gerçekten bu turnuvada ev sahibi gibi olacaklar. Her yerde Türkler var. ABD, Türkiye'nin kendi evi gibi. Bu da ABD-Türkiye maçında avantajın kimde olduğunu ortaya koyuyor. Grupta ABD'nin en büyük rakibi Türkiye olacak. Avustralya ve Paraguay maçlarından tamamen farklı bir maç olacak. Türkiye'nin kadrosuna fark yaratan pek çok isim var. ABD savunmasını nasıl zorlayacaklarını pek çok maçta gördük." şeklinde konuştu.

"İTALYA MİLLİ TAKIMI'NDAN BİLE DAHA ZENGİN"

Bir diğer yorumcu Gabriel Marcotti ise Türkiye’nin hücum opsiyonlarını överek, “Hatta bu alanda İtalya Milli Futbol Takımı’ndan bile daha zengin olabilirler” değerlendirmesinde bulundu. Arda Güler ve Kenan Yıldız gibi genç yıldızların altını çizen Marcotti, bu kalitenin rakipler üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu söyledi.

DÜNYA KUPASI YOLUNDA SON RAKİP KOSOVA

Son olarak 2002’de Dünya Kupası sahnesine çıkan ve turnuvayı üçüncü tamamlayan Türkiye, 2026 FIFA Dünya Kupası biletini alabilmek için 31 Mart Salı günü Kosova ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.