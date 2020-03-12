Haber Giriş: 12.03.2020 - 19:30,
ABD'de MLS 1 aylığına askıya alındı
Amerikan Birinci Futbol Ligi'nde (MLS) bütün karşılaşmalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 1 ay askıya alındı.
MLS'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, kararın Amerikan Basketbol Ligi'ndeki (NBA) karşılaşmaların ertelenmesinden sonra alındığı duyuruldu.
ABD'de bugüne kadar 1000'den fazla koronavirüs vakası görüldüğü hatırlatıldı.
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