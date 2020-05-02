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Futbol
AA
Haber Giriş: 02.05.2020 - 00:31,Son Güncelleme:

ABD'de futbolcuların tesislerde bireysel çalışmalarına izin verilecek

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ABD'de futbolcuların tesislerde bireysel çalışmalarına izin verilecek
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Amerikan Birinci Futbol Ligi'nde (MLS) futbolcular, 6 Mayıs'tan itibaren kulüp tesislerinde bireysel olarak antrenman yapabilecek.

MLS'den yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kapatılan tesislerin kısmen açılacağı belirtildi.

Futbolcuların tesislerin açık alanlarında bireysel çalışmalarını sürdürebileceği ancak soyunma odası gibi kapalı alanların kullanılmayacağı kaydedildi.

Antrenmanlarda sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulacağı, kullanılan ekipmanların sürekli dezenfekte edileceği aktarıldı.

Açıklamada, takım halinde çalışmaların ise 15 Mayıs'a kadar yasak olduğu ifade edildi.

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